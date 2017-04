《美国上市公司业绩公布日程表》--10月16日至10月23日

路透10月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于10月16日至23日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

--------------------------------------------------------------------------------------------

10月16日 BMO Q3 2013 雅培(Abbott) 0.51 19 1.30

10月16日 AMC Q3 2013 美国运通(American Express Company) 1.22 26 1.09

10月16日 11:00 Q3 2013 美国银行(Bank of America Corp.) 0.18 25 0.00

10月16日 BMO Q3 2013 纽约梅隆银行(BNY Mellon) 0.58 20 0.61

10月16日 BMO Q3 2013 贝莱德(BlackRock, Inc.) 3.88 20 3.47

10月16日 BMO Q3 2013 Comerica Incorporated 0.71 32 0.61

10月16日 AMC Q3 2013 eBay 0.63 38 0.55

10月16日 BMO Q3 2013 W.W. Grainger 3.04 18 2.81

10月16日 AMC Q3 2013 IBM 3.95 20 3.62

10月16日 BMO Q3 2013 KeyCorp 0.22 22 0.23

10月16日 AMC Q3 2013 Kinder Morgan 0.32 10 0.19

10月16日 BMO Q3 2013 美泰儿(Mattel) 1.12 14 1.04

10月16日 AMC Q3 2013 Noble Corp. 0.70 35 0.45

10月16日 BMO Q3 2013 Northern Trust 0.77 20 0.73

10月16日 BMO Q3 2013 百事可乐(PepsiCo) 1.17 15 1.20

10月16日 BMO Q3 2013 The PNC Financial Services Group 1.62 28 1.64

10月16日 AMC Q3 2013 SLM Corp. 0.59 8 0.58

10月16日 AMC Q3 2013 SanDisk Corp. 1.32 27 0.48

10月16日 BMO Q3 2013 St. Jude Medical, Inc. 0.89 23 0.83

10月16日 BMO Q3 2013 Stanley Black & Decker, Inc. 1.38 14 1.40

10月16日 BMO Q3 2013 U.S. Bancorp 0.76 33 0.74

10月16日 AMC Q2 2014 Xilinx, Inc. 0.53 22 0.46

10月17日 BMO Q3 2013 Amphenol 0.97 14 0.90

10月17日 BMO Q3 2013 Baxter International Inc. 1.19 16 1.14

10月17日 BMO Q3 2013 BB&T Corp. 0.70 28 0.66

10月17日 BMO Q3 2013博地能源(Peabody Energy) -0.04 25 0.51

10月17日 AMC Q3 2013 Chipotle Mexican Grill Inc 2.78 25 2.27

10月17日 AMC Q3 2013 Capital One Financial Corp. 1.78 26 2.01

10月17日 BMO Q3 2013 Quest Diagnostics 1.18 22 1.18

10月17日 BMO Q3 2013 Danaher 0.83 21 0.77

10月17日 Q3 2013 Dover Corp. 1.50 18 1.32

10月17日 BMO Q3 2013 Fifth Third Bancorp 0.41 26 0.38

10月17日 AMC Q3 2013 谷歌(Google) 10.34 40 9.03

10月17日 BMO Q3 2013 高盛(Goldman Sachs) 2.43 24 2.85

10月17日 BMO Q3 2013 Huntington Bancshares Inc. 0.17 26 0.19

10月17日 Q3 2013 Intuitive Surgical 3.40 19 3.54

10月17日 BMO Q3 2013 Nucor Corp. 0.39 18 0.45

10月17日 20:00 Q3 2013 People's United Financial Inc. 0.21 17 0.18

10月17日 Q3 2013 菲利普莫里斯(Philip Morris) 1.43 13 1.38

10月17日 BMO Q3 2013 PPG Industries 2.34 19 2.24

10月17日 BMO Q3 2013 Snap-on Incorporated 1.42 4 1.26

10月17日 20:00 Q3 2013 Stryker 1.00 28 0.97

10月17日 BMO Q3 2013 UnitedHealth Group Inc. 1.53 21 1.50

10月17日 BMO Q3 2013 Union Pacific 2.47 23 2.19

10月17日 11:30 Q3 2013 Verizon 0.74 28 0.64

10月18日 BMO Q3 2013 Baker Hughes Incorporated 0.78 30 0.73

10月18日 BMO Q3 2013 通用电气(奇异,GE) 0.35 14 0.36

10月18日 BMO Q3 2013 Genuine Parts 1.20 9 1.11

10月18日 BMO Q3 2013 霍尼韦尔(Honeywell) 1.24 21 1.20

10月18日 BMO Q3 2013 The Interpublic Group of Co 0.18 15 0.15

10月18日 11:00 Q3 2013 Ingersoll Rand 1.10 20 1.07

10月18日 BMO Q3 2013 Kansas City Southern 1.11 20 0.82

10月18日 BMO Q3 2013 Laboratory Corp. of America 1.80 23 1.76

10月18日 AMC Q3 2013 摩根士丹利(Morgan Stanley) 0.39 22 -0.55

10月18日 BMO Q1 2014 Parker Hannifin Corp. 1.48 11 1.57

10月18日 BMO Q3 2013 斯伦贝谢(Schlumberger) 1.24 32 1.08

10月18日 BMO Q3 2013 SunTrust 0.69 19 1.98

10月18日 BMO Q3 2013 Textron Inc. 0.47 13 0.48

10月21日 AMC Q3 2013 Discover Financial Services 1.21 23 1.21

10月21日 BMO Q3 2013 Gannett Co., Inc. 0.42 7 0.56

10月21日 BMO Q3 2013 Halliburton Company 0.82 31 0.67

10月21日 BMO Q3 2013 孩之宝(Hasbro) 1.29 13 1.24

10月21日 BMO Q3 2013 麦当劳(McDonald's Corp.) 1.51 26 1.43

10月21日 AMC Q3 2013 Netflix, Inc. 0.50 30 0.13

10月21日 AMC Q3 2013 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 0.53 30 0.52

10月21日 BMO Q3 2013 VF CORP 3.77 21 3.52

10月21日 AMC Q3 2013 Zions Bancorp 0.42 25 0.34

10月22日 AMC Q3 2013 Altera Corp. 0.34 24 0.49

10月22日 AMC Q3 2013 安进(Amgen) 1.78 21 1.67

10月22日 AMC Q3 2013 C. R. Bard, Inc. 1.40 19 1.64

10月22日 AMC Q3 2013 Broadcom 0.69 31 0.79

10月22日 BMO Q3 2013 达美航空(Delta Air Line) 1.35 14 0.90

10月22日 BMO Q3 2013 杜邦(DuPont) 0.41 20 0.32

10月22日 BMO Q3 2013 EMC Corp. 0.45 39 0.40

10月22日 BMO Q3 2013 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 0.62 20 0.68

10月22日 BMO Q2 2014 Forest Laboratories, Inc. 0.14 22 0.15

10月22日 AMC Q3 2013 FMC Technologies, Inc. 0.58 31 0.41

10月22日 BMO Q3 2013 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 0.72 14 0.59

10月22日 12:00 Q3 2013 Illinois Tool Works Inc. 1.11 15 1.09

10月22日 AMC Q3 2013 Juniper Networks Financial Result 0.31 32 0.22

10月22日 BMO Q3 2013 金佰利(Kimberly-Clark) 1.40 16 1.34

10月22日 BMO Q3 2013 洛克希德马丁(Lockheed Martin) 2.26 19 2.21

10月22日 BMO Q3 2013 McGraw Hill Financial 0.76 8 1.33

10月22日 AMC Q3 2013 Nabors Industries Ltd 0.19 26 0.42

10月22日 BMO Q3 2013 Pentair Ltd. 0.86 14 0.64

10月22日 BMO Q3 2013 Ryder System Inc 1.44 14 1.28

10月22日 BMO Q3 2013 Reynolds American Inc. 0.86 10 0.79

10月22日 BMO Q3 2013 Regions Financial Corp. 0.21 26 0.21

10月22日 BMO Q3 2013 Sigma-Aldrich Corp. 1.00 15 0.94

10月22日 BMO Q3 2013 道富银行(State Street) 1.18 20 0.99

10月22日 BMO Q3 2013 The Travelers Companies, Inc. 1.94 26 2.22

10月22日 20:00 Q3 2013 Total System Services, Inc. 0.47 20 0.32

10月22日 BMO Q3 2013 联合技术(United Technologies) 1.54 20 1.37

10月22日 BMO Q3 2013 Waters Corp. 1.22 19 1.18

10月22日 10:00 Q3 2013 惠而浦(Whirlpool) 2.63 5 1.80

10月23日 BMO Q3 2013 American Electric Power 1.08 11 1.02

10月23日 AMC Q3 2013 ASSURANT INC 1.42 10 1.55

10月23日 AMC Q3 2013 Akamai Technologies Inc. 0.46 19 0.43

10月23日 BMO Q2 2014 Airgas, Inc. 1.22 17 1.05

10月23日 BMO Q3 2013 Allegheny Technologies -0.03 10 0.32

10月23日 AMC Q3 2013 AvalonBay Communities 0.18 4 0.89

10月23日 BMO Q3 2013 Avery Dennison Corp. 0.64 7 0.53

10月23日 11:30 Q3 2013 波音(The Boeing Company) 1.55 20 1.35

10月23日 BMO Q3 2013 Bristol-Myers Squibb 0.44 17 0.41

10月23日 11:30 Q3 2013 卡特彼勒(Caterpillar) 1.69 21 2.54

10月23日 AMC Q3 2013 Crown Castle International Corp. 0.17 19 0.14

10月23日 AMC Q3 2013 CMS Energy Corp. 0.53 5 0.54

10月23日 AMC Q3 2013 Citrix Systems 0.70 34 0.68

10月23日 BMO Q3 2013 Dr Pepper Snapple Group Inc 0.83 14 0.79

10月23日 AMC Q3 2013 Equifax Inc. 0.89 11 0.75

10月23日 AMC Q3 2013 E*Trade Financial Corp 0.17 14 -0.10

10月23日 20:05 Q4 2013 F5 Networks 1.19 34 1.12

10月23日 BMO Q3 2013 General Dynamics 1.68 19 1.70

10月23日 BMO Q3 2013 Hudson City Bancorp 0.08 8 0.12

10月23日 AMC Q3 2013 Leggett & Platt 0.44 7 0.45

10月23日 BMO Q3 2013 Eli Lilly 1.03 16 0.79

10月23日 BMO Q3 2013 Lorillard, Inc. 0.81 9 0.72

10月23日 AMC Q1 2014 Lam Research 0.71 17 0.53

10月23日 Q3 2013 LSI Corp. 0.16 15 0.17

10月23日 11:30 Q1 2014 Molex Inc. 0.37 12 0.40

10月23日 BMO Q3 2013 摩托罗拉解决方案(Motorola Solutions) 1.02 16 0.84

10月23日 BMO Q3 2013 The NASDAQ OMX Group, Inc. 0.63 14 0.62

10月23日 BMO Q3 2013 Nielsen Holdings NV 0.48 15 0.53

10月23日 BMO Q3 2013 Northrop Grumman 1.83 18 1.82

10月23日 12:00 Q3 2013 Norfolk Southern Corp 1.39 23 1.24

10月23日 AMC Q3 2013 O`Reilly Automotive 1.64 21 1.32

10月23日 BMO Q3 2013 Prologis Inc 0.02 3 -0.10

10月23日 AMC Q3 2013 Stericycle 0.94 15 0.84

10月23日 AMC Q2 2014 Symantec 0.44 29 0.45

10月23日 AMC Q3 2013 美国电话电报公司(AT&T) 0.65 28 0.63

10月23日 21:00 Q3 2013 Teradyne Inc 0.44 15 0.53

10月23日 BMO Q3 2013 Thermo Fisher Scientific 1.28 16 1.19

10月23日 AMC Q3 2013 TripAdvisor Inc 0.45 22 0.46

10月23日 AMC Q4 2013 Varian Medical Systems, Inc. 1.12 12 1.08

10月23日 10:00 Q3 2013 WellPoint, Inc. 1.81 18 2.09

10月23日 BMO Q3 2013 Wyndham Worldwide 1.36 13 1.13

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前。

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

