香港热股：香港电视未获政府发出免费电视牌照，开盘股价暴跌逾三成

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透香港10月16日 - 未获香港政府批出免费电视牌照、并随即宣布裁员的香港电视网络 周三开盘股价暴跌33.22%；而两家获准加入免费电视市场的营运商有线宽频 和电讯盈科 则分别大升27.66%和10.63%。
随着政府计划开放免费电视市场，前称城市电讯的香港电视，于2009年底申请免费电视牌照，但最终成为三家申请机构中唯一落选者。
该公司去年4月宣布以约49.5亿港元出售香港和加拿大的电讯业务，以专注于发展多媒体业务，并投资8亿港元在港兴建建筑面积约40万平方尺的多媒体中心，以及招揽电视制作人员及艺员。公司当时预期未来四年在多媒体业务动用的资金将不少于25亿港元。
但现在申请牌照愿望落空，公司于今早在联交所发出公告，宣布将裁减约320名员工。
在政府昨天公布发牌前，周二午间已有消息传出，有线宽频偷步上升，昨天大涨20.51%；至于香港电视昨天收市亦升28.45%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。