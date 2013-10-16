香港热股：香港电视未获政府发出免费电视牌照，开盘股价暴跌逾三成

路透香港10月16日 - 未获香港政府批出免费电视牌照、并随即宣布裁员的香港电视网络 周三开盘股价暴跌33.22%；而两家获准加入免费电视市场的营运商有线宽频 和电讯盈科 则分别大升27.66%和10.63%。

该公司去年4月宣布以约49.5亿港元出售香港和加拿大的电讯业务，以专注于发展多媒体业务，并投资8亿港元在港兴建建筑面积约40万平方尺的多媒体中心，以及招揽电视制作人员及艺员。公司当时预期未来四年在多媒体业务动用的资金将不少于25亿港元。