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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 09:36 BJT

香港热股：香港电视未获政府发出免费电视牌照，开盘股价暴跌逾三成

路透香港10月16日 - 未获香港政府批出免费电视牌照、并随即宣布裁员的香港电视网络 周三开盘股价暴跌33.22%；而两家获准加入免费电视市场的营运商有线宽频 和电讯盈科 则分别大升27.66%和10.63%。

随着政府计划开放免费电视市场，前称城市电讯的香港电视，于2009年底申请免费电视牌照，但最终成为三家申请机构中唯一落选者。

该公司去年4月宣布以约49.5亿港元出售香港和加拿大的电讯业务，以专注于发展多媒体业务，并投资8亿港元在港兴建建筑面积约40万平方尺的多媒体中心，以及招揽电视制作人员及艺员。公司当时预期未来四年在多媒体业务动用的资金将不少于25亿港元。

但现在申请牌照愿望落空，公司于今早在联交所发出公告，宣布将裁减约320名员工。

在政府昨天公布发牌前，周二午间已有消息传出，有线宽频偷步上升，昨天大涨20.51%；至于香港电视昨天收市亦升28.45%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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