新债招标：中国农发行两年固息债利率4.75%，七年期4.95%--业内人士

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
路透上海/北京10月16日 - 业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的两期固息债结果均高于预期，两年期和七年期债中标利率分别为4.75%和4.95%，高于此前4.72%和4.91%的预测均值。
业内人士并透露，两期新债投标倍数分别为2.27倍和1.81倍。
今日新债为农发行今年第26和27期金融债，按年付息，均采用单一利率中标(荷兰式)招标方式。
以下为具体条款：
第26期 第27期
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招标金额 至多100亿元 至多100亿元
期限/计息方式 两年固息 七年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月23日 10月24日
发行期 10月17日-10月23日 10月17日-10月24日
上市日 10月29日 10月30日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.15%
-------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳/曹巍浩; 审校 林高丽)
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。