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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 15:08 BJT

新债招标：中国农发行两年固息债利率4.75%，七年期4.95%--业内人士

路透上海/北京10月16日 - 业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的两期固息债结果均高于预期，两年期和七年期债中标利率分别为4.75%和4.95%，高于此前4.72%和4.91%的预测均值。

业内人士并透露，两期新债投标倍数分别为2.27倍和1.81倍。

今日新债为农发行今年第26和27期金融债，按年付息，均采用单一利率中标(荷兰式)招标方式。

以下为具体条款：

第26期 第27期

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招标金额 至多100亿元 至多100亿元

期限/计息方式 两年固息 七年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月23日 10月24日

发行期 10月17日-10月23日 10月17日-10月24日

上市日 10月29日 10月30日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.15%

-------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳/曹巍浩; 审校 林高丽)
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