美股业绩: 雅虎第三季净营收略降，因广告价格承压

路透旧金山10月15日 - 雅虎 第三季净营收小幅降低，因展示广告的价格持续承压。

雅虎股价收跌1.82%或0.62美元，报33.38美元，盘中一度升逾4%。

雅虎还宣布，阿里巴巴上市时，其出售持股将少于最初双方达成一致的水平。

麦格理证券(Macquarie Research)分析师Ben Schachter指出，这意味着一旦阿里巴巴上市后股价大涨，持有阿里巴巴24%股权的雅虎将获得更多收益。

他称，“这就是说不希望以IPO价格出售，而是稍后卖出以获得潜在升值收益。”

Schachter称，雅虎的核心业务--出售在线展示广告和搜索广告--第三季仍然处于困境，面临Facebook 和谷歌 的激烈竞争。

雅虎称，雅虎展示广告价格较上年同期降低7%，而销售数量却仅增1%。

不计支付给第三方网站的费用，雅虎第三季净营收为10.81亿美元，上年同期为10.89亿美元。汤森路透I/B/E/S调查的分析师预估均值为10.82亿美元。

雅虎公布第三季净利为2.97亿美元，或每股收益0.28美元，而上年同期分别为31.6亿美元和2.64美元，当时计入了出售部分阿里巴巴股份所得的28亿美元收益。

剔除特定项目雅虎每股收益为0.34美元，较分析师预估均值高0.01美元。

自年初以来，雅虎股价累计涨幅约为70%。(完)