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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 09:27 BJT

中国能源：9月煤炭进口2,573万吨，环比下降0.9%--行业网站

路透北京10月16日 - 中国煤炭市场网周三称，中国9月煤炭进口2,573万吨，环比下降0.9%。

中国煤炭市场网（www.cctd.com.cn/）刊登了上述数据。而根据海关公布的8月最终数据显示，8月中国煤炭进口2,596万吨。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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