重发-专栏节选 :美元现形记--今周刊「谷月涵看台湾」

(重发以删除重复内容) (本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月17日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

美国白宫将当前提高债务上限和政府关门的僵局，视为宪政议题。民主党将此次的两党争端形塑成对政府体制的挑战，使得白宫拥有不向「恶势力」妥协的道德高度；但这也让市场和经济饱受极大的折磨。

眼下的形势有利于民主党，此将更加强化该党坚持立场的意愿，如果未来股市崩盘或经济走缓，民主党大可怪罪于共和党。这也是面对二○一四年十一月国会期中选举，民主党要胜选的少数利多之一。

由于美元是全球的避险货币，政治僵局迟迟无解，将严重损害全球经济结构。当年次贷危机爆发时，市场普遍预期美元恐将受创；事实上，美元反而走强，因为投资人为寻求避险，纷纷将资金转进美国公债。一年后，雷曼兄弟倒闭，美元再度受惠于避险天堂的角色而走强。即使标准普尔于一一年八月五日，调降美国公债的信评，由代表卓越的ＡＡＡ，降至优良的ＡＡ＋，美债的表现再度超越其他公债，仍旧是避险需求使然。

不过由许多国际金融机构的资料证实，自○七年以来，各国央行持有美元的比重，以及美元在全球外汇交易的主导性，已经出现些微的变化。 次贷与雷曼兄弟倒闭之际，投资人将资金囤积在美国公债，因其具有安全性与流动性，这两大特性在金融危机中被视为优点；但若美债违约，恐波及这两大优势，长期投资人可能被迫成为卖方。一旦具分量的投资人开始抛售手中部位，各国央行、商业银行及寿险公司为了自身或客户的权益，也将出脱庞大的部位。届时，为吸引新买家接手，美债利率恐拉升，此将降低美国人的生活水准与经济展望，进而压低持有美元的信心。

美国两大政党僵持不下，这一役欧巴马政府输赢未卜。我们无法预测最后会如何收场，以及美债一旦违约，对经济和股市的冲击。但，美元的压力肯定存在。

第一名的国家都如此了，对其他国家的打击可能更严重，外国投资人手中的美债部位可能出现大幅亏损；此外，心生不满的美元持有人，也将快速弃守美元，转进欧元等其他货币，因而带动欧元升值。强势的欧元，是垂死的欧洲最不乐见的状况；试想，这对经济气若游丝的西班牙，会有多大的冲击。体弱多病的西班牙，艰辛地提振出口；同样地，新兴国家货币也将因强劲的资金净流入而升值。

当然，前述的情况或许不会发生，但面对不同情境，我们得做出不同的规画。另一个可能发展是，经过前一轮的对抗，美国政府能够修正作法，而股市的庞大卖压，也或许能提供偏向中间立场的共和党员足够的火力，以压抑党内极右派的声势。然而，美国现在所发生的一切，都不禁让我联想到当下的台湾处境。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.