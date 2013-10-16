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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 14:58 BJT

新债招标：中国进出口行三期固息债除一年外均高于预期--业内人士

路透上海10月16日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行下午招标的一年期固息债，中标利率为4.49%，低于此前4.51%的市场预测均值。

该行同时招标的三年期固息债中标利率为4.80%，则高于4.77%的市场预测；五年期固息增发债中标收益率为4.9023%，亦高于4.87%的预测均值。上述三期债的投标倍数分别为1.99倍、1.47倍、1.83倍。

上述三期债为进出口行今年第30期、31期及32期金融债，均采用单一利率或价格中标(荷兰式)招标方式。

以下为具体条款：

第30期 第31期 第32期

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招标金额 至多60亿元 至多50亿元 至多60亿元

期限/计息方式 三年固息 一年固息 五年固息(今年第25期增发)

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月18日 10月22日 10月23日/9月25日

发行期 10月16日-10月18日 10月16日-10月22日 10月16日-10月23日

上市日 10月24日 10月24日 10月29日

基本承销额 无 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.05% 发行总额0.10%

-------------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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