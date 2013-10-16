新债招标：中国进出口行三期固息债除一年外均高于预期--业内人士

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
路透上海10月16日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行下午招标的一年期固息债，中标利率为4.49%，低于此前4.51%的市场预测均值。
该行同时招标的三年期固息债中标利率为4.80%，则高于4.77%的市场预测；五年期固息增发债中标收益率为4.9023%，亦高于4.87%的预测均值。上述三期债的投标倍数分别为1.99倍、1.47倍、1.83倍。
上述三期债为进出口行今年第30期、31期及32期金融债，均采用单一利率或价格中标(荷兰式)招标方式。
以下为具体条款：
第30期 第31期 第32期
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招标金额 至多60亿元 至多50亿元 至多60亿元
期限/计息方式 三年固息 一年固息 五年固息(今年第25期增发)
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 10月18日 10月22日 10月23日/9月25日
发行期 10月16日-10月18日 10月16日-10月22日 10月16日-10月23日
上市日 10月24日 10月24日 10月29日
基本承销额 无 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.05% 发行总额0.10%
-------------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。