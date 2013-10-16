香港个股：国美电器称第三季可比门店销售升8%，净利润率按季走高

路透香港10月16日 - 中国主要连锁家电零售商--国美电器 称，其于第三季可比门店销售收入增长预期将超过8%，净利润率按季走高。

国美电器周二晚在联交所一份声明中称，由于线下实体门店的销售入增长势头强劲，综合毛利率保持较高水平以及经营费用得到有效控制，预期第三季的可比门店销售按年增长超过8%，净利润率也将比第二季进一步提升。

公司并称，预期今年首9月的同店销售收入增长将超过12%，综合毛利率超过18%，整体业绩将由亏转盈。

国美电器于上半年已扭亏为盈，净利3.22亿元人民币，上年同期则亏损6.07亿元。

该股周三开盘升3.54%，报1.17港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)