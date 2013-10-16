香港个股：国美电器称第三季可比门店销售升8%，净利润率按季走高

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透香港10月16日 - 中国主要连锁家电零售商--国美电器 称，其于第三季可比门店销售收入增长预期将超过8%，净利润率按季走高。
国美电器周二晚在联交所一份声明中称，由于线下实体门店的销售入增长势头强劲，综合毛利率保持较高水平以及经营费用得到有效控制，预期第三季的可比门店销售按年增长超过8%，净利润率也将比第二季进一步提升。
公司并称，预期今年首9月的同店销售收入增长将超过12%，综合毛利率超过18%，整体业绩将由亏转盈。
国美电器于上半年已扭亏为盈，净利3.22亿元人民币，上年同期则亏损6.07亿元。
该股周三开盘升3.54%，报1.17港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。