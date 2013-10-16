港报财经评论：美国维稳力难及中国--信报10月16日

美国维稳力难及中国/ 习广思

外资看中国，往往认为中国的“有形之手”是最大风险，因为政策转变潜在着杀伤力。然而，如今全球都陷入政策市，中国的政策风险反而是其次，只要读得通“中国”这本书，明白中国在经济、货币政策上的思路。反观美国量宽的干预已难以回头，投资者面对的政策风险亦不少，联储局充当“有形之手”叫人无所适从，政党之间的争拗亦令市场承受着风险。事实上，在过去两年，由美国到欧洲，投资者所经历的宏观风险，其实都是来自央行及政府的干预政策。股坛前辈的逆向思维是，如今中国是政策最稳阵的市场。何解？因为中国维稳，维稳所带来效应，不止在发生在经济上，而且发生在股市上；之所以中国有能力维稳，乃因中国政府“有形之手”具有最大干预能力，由银行到国企，到私人企业，都要受他指点。

事实上，中国能够在第二季重推刺激，令急速下滑的经济重新企稳，固然是反映其干预能力之一，但更直接反映干预能力的，恐怕是年中的“钱荒”一役。回看“钱荒”事件，中国有意教训及整顿银行，警告银行不要再滥发信贷，以及有整顿影子银行的意图。事实上，钱荒来得快且凶，一度被以为是中国收紧的讯号，但踏入第三季后，利率变回正常化，惠理对这次钱荒的解读是“营造危机”，目的是向银行发出讯息：银行应该自我约束，减少同业市场的财富管理产品融资，以防这些产品最终在金融体系中形成泡沫。

央行有能力话收即收，话放即放，亦有能力营造危机，再而处理危机，正是中国干预能力的写照。在部分投资者眼中，这种政策转变可能是风险，但中国有决心维稳，加上中国总理李克强对经济有“上限下限”的保证，为投资者建立起信心。反观美国联储局虽然花了不少心思在沟通策略上，亦以各项经济指标作为政策调节的参考，但即便如此，央行政策仍然左摇右摆，透明度不见得高多少，投资者一样无所适从。当投资者意识到中国维稳之力，信心提高之时，中资股有望重新吸引资金，尤其是相对于其他新兴市场，中国政府面对种种风险，其干预及整顿的能力亦是较强，令其在新兴市场中更胜一筹。(B03)

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债限危机困扰美元/ 苏子

自从上月18日美汇指数以大阴烛跌破上半年的80.5低位后，市场虽然对美元的态度转为看淡，但美元的跌势并不急劲，美汇指数即使曾于本月2日失守80心理关口收市，但随后的跌势亦不显着，当触及79.63低位后便已止跌回升，即使近日美国陷入债务危机及部分政府部门停止运作，但始终未能促使美汇指数出现新一轮下跌浪，而美汇指数自上月19日开始，在日线图上更逐步呈现近似头肩底的利好形态，反映美元后市向上走高的可能性正在上升中。昨天欧洲入市后，受到欧罗兑美元成功跌破20天SMA支持及1.35心理关口影响，故美汇指数得以突破上月26日的80.65高位，创上月18日以来的80.7新高水平，此高位与上月5日的82.67高位跌至本月3日的79.63低位的38.2%反弹目标十分接近。

理论上美汇指数在突破上月26日的80.65高位阻力后，昨晚应有力进一步突破此反弹目标阻力；不过，由于目前市场情绪仍然受到美国债务危机所困扰，故市场未必有足够信心把美元进一步推高。因此，若昨晚美汇指数乏力再升并返回80.5关口以下收市，配合欧罗兑美元可以收复20天SMA，料短期内美汇指数较大机会继续困在上述的头肩底形态内争持，在美国债务危机解除前，暂时难有单边市出现。美元兑日圆近日走势较预期强劲得多，上周汇价即使跌破8月28日的96.79低位支持及200天SMA支持，但低位仅见96.53便已成功回稳过来。本周初美元兑日圆承接上周四及五的良好上升势头，略破上周的98.59高位及成功升越100天SMA阻力收市，令汇价短期内继续走高的机会上升。

昨天亚洲市及欧洲市早段，美元兑日圆继续守稳在100天SMA以上，如昨晚此情况未见出现逆转，并且能以近全日高位收市，料今天汇价较大机会继续造好，随后将朝着99.5╱99.7阻力区迈进。如欧罗兑美元收复20天SMA后，美元兑日圆却继续走高，料届时欧罗兑美元亦会造好及挑战20天保历加通道的134.45顶部阻力。(B14)