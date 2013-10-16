港报财经评论：汽车股心水之选--经济日报10月16日

汽车股心水之选/ 林瑞芬

美债上限问题暂缓趋势渐明，恒指昨升0.51%至23,336；成交额577亿港元，但仍受制23,500关键阻力，争持局仍欠突破23,500这关。美债协议达成的话，理应有能力将恒指顺势推升穿23,500，但又是否如此顺利？市场有时会在好消息证实而顺势造高潮后反其道而行，要在突破时观察得一清二楚的话，最紧要看成交。若突破只是六、七百亿港元，要审慎些，小心为假升破；若八、九百亿港元，配合成交突破阻力，可以续看好。相反，若美债问题暂解决了，恒指还冲不破23,500而倒头插穿22,500，则真的是调整浪来了。总之，22,500及23,500仍是争持势的关键，一日未露突破，难判真实趋势。

大市续呈争持局，市场两方面发展，实务而盈利把握性高的个股缓涨。另个别细价股借消息炒作。闻消息炒作，可能回报高，风险更高，且看上周传小米入股先思行 ，昨早一度抽升80%，最终公司即市澄清，股价由最高位1.26港元滑落至0.89港元收市，升幅由80%收窄至27%。近排消息满天飞，你看市场消息信哪个？且看上周传卜蜂莲花 竞投百佳，谁知真正的消息是物美 计划收购该股。实务而盈利把握性高的，升幅一定不及消息股，但至少不用先饱食惊风散定惊。最近公布前三季度汽车业数据中显示，9月份为汽车销售传统旺季，一如既往，月内汽车销售为194万辆，环比增加17.4%，同比增加19.7%；1月至9月累计同比增长12.7%。中级豪华车市场如奥迪、奔驰、沃尔沃及捷豹路虎及宝马等在华销售续持理想增长，这可见汽车股仍在客观的利好营运环境。

长城汽车 ，当时价报约37港元，券商乐观认为十二个月目标价最高45港元，现看昨高报46.65港元，又有券商进一步将目标价调升，按摩根大通最新公布，目标价亦由46港元大幅上调至65港元，可见中期升势应有余未尽。长城汽车9月份的越野车销售确理想，同比增加13.5个百分点，H6销量已连续三个月创新高，未来看今年底将推出新车型号H8的销售表现，售价约在20万元人民币。摩通认为H8可接续H6销售理想的表现，估计SUV市场最快至2016年才开始饱和，长城汽车整体业务仍处增长及上升周期，所以将其盈利预测调升，目标价大幅调升。由于长城汽车每月都会公布产销数据，投资者不难从公开数据中印证摩通预期与实际的差异，以评估该股之升势可否继续。不妨配合技术分析，早前跟进低位持有者，续可以持有，滚存利润望挑战更高位，另设止赚于40港元。

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流动性充裕，A股望反弹/ 余少文

中国内地9月经济数据部分差于预期，但中国内地货币政策料不变，全年新增贷款达9万亿元人民币，加上及银行拆息回落，有助A股第四季反弹，国指可以受惠。A股昨日偏软，国企指数则重上牛熊分界线，全日升90点或0.9%，收报10,671点，成交额107亿港元；而红筹指数升24点或0.5%，收报4,576点，成交额45亿港元。中国内地陆续公布的9月宏观经济数据好坏参半，除了9月通胀升至7个月高位3.1%外，出口贸易又跌，以及贸易顺差降至6个月最少的152亿美元；较好是工业生产者出厂价格指数跌幅收窄至1.3%，是17个月来跌得最少的一个月，以及新增贷款7,870亿元人民币为过去三个月最多，是近数年以来最大新增贷款的9月，显示流动性充裕。

其实，9月通胀升破3%，或是“双节”效应，即中秋和国庆因素从而推高通胀，预期10月中以后可以回复合理水平，故全年通胀应该低于3%，远离中国的3.5%指标。通胀问题不大，焦点是流动性充裕，故见到9月新增贷款升近8,000亿元人民币，出乎意料之外，预期全年新增贷款可达9万亿元人民币或以上，相信中国不会因通胀破三及新增贷款上升而改变货币政策。对于市场流动性方面，社会融资规模降至1.4万亿元人民币，但包括委托贷款、信托贷款和未贴现银行承兑汇票等表外业务合计只有3,400亿元人民币，较上月下跌50%，是9月社会融资规模不及8月的原因之一；也可能是8月表外业务急升，有关方面急急打压，令9月金额回落，防止影子银行问题扩大，对A股而言是利好。尤其人民银行在国庆长假期前后所进行的逆回购操作量偏少，但银行同业拆息不升反降，如一个月同业拆息由9月下旬高位6.1089%回落至昨日4.713%，是一个月来低位，反映流动性充裕而不用央行出手。

若然A股造好，可以撑住H股，期望A股在第四季反弹空间大，上证综合指数可以上试今年中高位2,334点，以昨日收市2,233点，潜在上升空间约4.5%，明年挑战今年初高位2,444点，只要能放量升破今年初高位，便结束过去数年调整，对A股是乐观的。只是市场目前看美股走势以及资金会否从新兴市场大规模撤资，不少人看淡后市，担心国指短期会大跌。(B06)