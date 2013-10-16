《全球重要经济事件一览表》--10月16日-10月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月16日(三)

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800)

伦敦--欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔在英国银行家协会国际银行业年度会议上发表讲话。

俄克拉荷马市--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表讲话(1730)

纽约--美国达拉斯联储总裁费希尔参加题为“大银行拆分”的讨论(2245)。

美国韦斯特莱克--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托将就国家经济中的楼市发表讲话(1625)。

爱尔兰都柏林--全球税收政策会议(至10月17日)

卢森堡--欧洲央行执委会成员莫尔许将在一次学术活动上发表讲话(1700)

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在2013年欧洲文化节开幕式上发表讲话(1800)

雅典--欧元集团工作小组负责人Thomas Wieser与希腊财长史托纳拉斯会面。

10月17日(四)

华盛顿--德国央行理事Andreas Dombret在彼得森学院发表题为“解决欧洲主权债务危机的思维方式”的讲话。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决议计划。

纽约--达拉斯联储总裁费希尔在纽约经济俱乐部发表讲话。

美国麦迪逊--芝加哥联储总裁埃文斯在威斯康星房地产和经济前景会议上，就当其经济形势和货币政策发表讲话(1645)

布鲁塞尔--欧洲资本市场协会(European Capital Markets Institute)年度会议。

美国巴特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在该联储海伦娜分行年会上发表题为“考验时期”的讲话(1845)

德国乌尔姆--德国央行理事Rudolf Boehmler发表讲话，题为“德国央行：动荡时期掌控稳定性”

美国俄克拉荷马市--堪萨斯联储总裁乔治在俄克拉荷马市商业和社区领袖午餐会上，就美国经济发表讲话(1745)

维尔纽斯--欧洲央行管理委员会委员利卡宁就银行业联盟和金融一体化发表讲话

10月18日(五)

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在金融管理协会国际年度午餐会前，就当前经济状况以及货币政策发表讲话(1800)。

华盛顿--纽约联储总裁杜德利发表题为“解决方案不是灵丹妙药”的讲话(1940)。

波士顿--美国联邦储备理事会理事史坦就“解决金融失衡的途径”发表讲话(2030)

维也纳--欧央行管委会委员诺沃特尼在企业展会上发表讲话

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲英国商会午餐会发表讲话(0100)

东京--日本央行总裁黑田东彦在信托联盟年会上发表演讲(0635)

东京--日本央行副总裁岩田规久男在中央大学经济研究中心成立50周年研讨会上发表讲话(0600)

10月19日(六)

芬兰拉彭兰塔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩将在企业家精神研讨会上发表讲话(1500)

10月21日(一)

东京--日本央行召开分支机构经理季度会议，公布地区经济报告。日本央行总裁黑田东彦将发表讲话。

马德里--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“西班牙在欧洲和世界的未来”主题进行圆桌讨论。西班牙央行总裁林德将发表讲话。

10月22日(二)

伦敦--英国央行副总裁宾恩在商业经济学家协会年会上致词(0810)。

10月23日(三)

渥太华--加拿大央行公布货币政策报告并宣布利率决定

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至10月24日)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程