《综述》美国参议院接近就债务上限和恢复政府运转达成协议--参院助手

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
在惠誉发表声明后，标准普尔500指数期货 挫跌9.6点，道琼工业指数期货 跌60点，Nasdaq 100指数期货 跌7.5点。
未来数小时，大部分注意力将聚焦于贝纳，以及其是否同意共和党保守派提出的要求。保守派众议员一直要求，任何预算协议都应包括对奥巴马的医疗法案进行修正。
奥巴马周二表示，贝纳“无力控制其党团”。
“我的期望是问题确实能得以解决，但我们的时间不多了，”奥巴马对WABC电台表示。
众多民调显示，自财政磋商陷入僵局和政府停摆以来，共和党的支持率大受冲击。华盛顿邮报/ABC News周一公布调查结果显示，74%的美国民众不赞成国会共和党人处理僵局的方式，相比之下，奥巴马的反对率为53%。
盖洛普(Gallup)周二公布的另一项调查显示，随着政府继续停摆，上周美国民众对该国经济的信心再次下滑五点。(完)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。