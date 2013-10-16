《综述》美国参议院接近就债务上限和恢复政府运转达成协议--参院助手

在惠誉发表声明后，标准普尔500指数期货 挫跌9.6点，道琼工业指数期货 跌60点，Nasdaq 100指数期货 跌7.5点。

未来数小时，大部分注意力将聚焦于贝纳，以及其是否同意共和党保守派提出的要求。保守派众议员一直要求，任何预算协议都应包括对奥巴马的医疗法案进行修正。

奥巴马周二表示，贝纳“无力控制其党团”。

“我的期望是问题确实能得以解决，但我们的时间不多了，”奥巴马对WABC电台表示。

众多民调显示，自财政磋商陷入僵局和政府停摆以来，共和党的支持率大受冲击。华盛顿邮报/ABC News周一公布调查结果显示，74%的美国民众不赞成国会共和党人处理僵局的方式，相比之下，奥巴马的反对率为53%。

盖洛普(Gallup)周二公布的另一项调查显示，随着政府继续停摆，上周美国民众对该国经济的信心再次下滑五点。(完)