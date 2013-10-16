港报社评：王维基仍有后路--星岛日报10月16日

经过三年多的漫长“选美”，政府稳打稳紮，终于“原则上”敲定增发2个免费电视台牌照。三名候选佳丽中，投资野心最大的香港电视网络大热倒灶，要绝处逢生，最就手的救生圈应该是亚洲电视的牌照。

王维基表现破釜沉舟的决心，未开台已经耗费3亿港元的资金，高薪在电视圈挖角拍摄剧集，又宣布会斥巨资兴建比无綫电视城大一倍的电视中心。不少市民期待，王维基今次在免费电视市场上创竞争“奇迹”。现在政府原则上决定发牌予两家相对较为保守的申请者，与大众期望出现落差，又不交代具体理由，难免引起社会种种疑问和揣测。

当局顾问报告认为，香港市场根本容纳不下五家电视台。由五家电视台透过竞争来淘汰弱者，理论上是最“公平”的安排。但是，在残酷的现实淘汰过程中，却要考虑到会否出现混乱和恶性竞争。

“五台混战”，社会承受的风险代价高。当局选中的奇妙电视和香港电视娱乐，后台分别是有线宽频和电讯盈科，都有经营电视业务的往绩可寻，不像王维基兵行险着。 政府“打稳阵波”，但是市民求变甚殷，不少人会觉得政府刻意“封杀”王维基，料有强烈反弹。政府今次留下一条后路，表明采用“循序渐进”方式，不排除日后因应市况引入更多承办商。

但王维基与其无了期等待政府增发牌照，或者花钱花时间打官司争取，不如把眼光放在取亚视之位而代之，最快的途径是收购亚视。亚视处于苟延残喘之局，又严重违规遭政府处罚，政府宜考虑引入新经营者，为电视圈带来新气象。(A06)