港报社评：破电视市场闷局，岂止靠发新牌--经济日报10月16日

港府昨决定增发免费电视牌照，三家申请者中，仅两家获发牌，港府需更清晰向公众交代审批准则。此外若要藉竞争提高电视节目质素，港府还须督促新台落实投资、制作节目承诺。

惟港府昨宣布发牌后，三个申请者中仅两家获发牌，而近年为打入免费电视市场厉兵秣马的香港电视却未获发牌，当局又未提出具体理据说明个中原因。港府应清楚交代审批准则，以更充分理据向公众解释其落选理据，只有令公众认同当局决定站得住脚。 除此，港府增发电视牌照，是否就可打破免费电视市场闷局？有两家免费电视台的市场格局，本来亦可构成有力竞争，惜近年亚视控制权争拗不断、经营状况恶劣，不但令投资计划未彰，该台制作的节目数量与质量更不断下降，根本无法和无綫竞争。

因此，港府要促成免费电视市场良性竞争，关键不但在数量上引入更多新台，关键更在如何督促新台落实投资计划，并将资源主要放在制作新节目，才能创作出更多高质素节目，如此才能形成真正的竞争。 现时两家获发新牌的电视台，均有作投资承诺，港府必须在发牌条款上，列出详细的投资期限与罚则，督促两台依时落实投资计划，更要清晰规限两台制作、播放新节目的最低时数，防止两台变成同集团收费电视的重播台。 公众对免费电视市场的要求极简单，就是希望看到高质素节目。港府除要详细交代发牌规则与理据，以释公众疑虑；更须在发牌条款上做好把关，促新台确切落实新投资、制作新节目，如此才能推动竞争、提高创意，打开本港免费电视市场新局。(A18)