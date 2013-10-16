港报社评：有序稳妥增发免费电视牌照--文汇报10月16日

特区政府昨日宣布原则上批准发出2个新免费电视牌照，可为观众带来更多选择，亦有利本港广播业的发展。此次新增的两个竞争者已经运作电视台多年，拥有成熟经验。政府以循序渐进方式为免费电视市场引入竞争，做法有序稳妥，符合公众利益。

过去数十年本港基本上只有两间免费电视台，如今免费电视牌照数目增加1倍至四个。免费电视行业引入新的竞争者，有助增加本地节目制作方面的投资，可同时为观众带来更多元化的节目选择，亦为本港媒体及创意产业创造更多就业机会。香港作为地区乃至国际资讯中心，增加免费电视台，既能满足市民接收资讯的需要，又进一步巩固香港资讯中心地位。

政府过去两年共委托顾问进行四次研究报告，均认为政府一旦发出免费牌照，未来五年必出现电视台淘汰赛，形势相当激烈，最终只有两间可以生存。此次一下新增两个免费电视牌照，行内人形容，香港的电视工业将进入「战国时代」。近年收费电视台异军突起，免费电视无可避免面对收入减少的威胁。如今互联网不断普及，智能手机用户超高速增长，消费者能容易获取娱乐及媒体内容，电视观众不断流失，对电视行业面临的挑战不容低估。

电视行业竞争激烈，投资巨大，即使大洒金钱亦可能失败告终。增发电视牌照更要小心衡量市场的承受力，避免导致电视行业生态混乱。今后，政府要做好监察者角色，监管电视台制作有水准的电视节目，促进本港电视市场的良性发展，并根据实际情况再检讨是否需要增发新的免费电视牌照。(A03)