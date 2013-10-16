台湾汇市：台币/美元早盘实质交投偏弱，受韩元走软带动

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透台北10月16日 - 台币兑美元 周三早盘微幅走升，但实质交投偏弱。因韩国财政部宣称将稳定汇市令韩元走弱，且台股仅在平盘附近整理。
有汇银人士指出，虽然美国朝向延长举债权限又迈进一步，不过相较昨日亚洲股、汇市的激情反应，今日这股热情却迅速冷却。国际美元偏强，使得早盘外资反向小量买进美元。
今日盘初台币兑美元主要交投在29.368-29.420。上交易日台币兑美元实质交易区间在29.320-29.378。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日缩小，当地时间09:52，美元/台币指标一个月期 报价约在29.318/334间，上日收盘在29.260。
本地时间09:53时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升3.2分报29.413。
交易员观察市场最新动态：
* 台股 盘初偏整理，观察盘中是否出现新走向
* 外资反向小买美元，观察盘中是否延续昨日汇入格局
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.35-29.45
最新相关报导链接：
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* 美国政经：白宫称总统奥巴马周三将与财长杰克卢会面 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73