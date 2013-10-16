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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 10:03 BJT

台湾汇市：台币/美元早盘实质交投偏弱，受韩元走软带动

路透台北10月16日 - 台币兑美元 周三早盘微幅走升，但实质交投偏弱。因韩国财政部宣称将稳定汇市令韩元走弱，且台股仅在平盘附近整理。

有汇银人士指出，虽然美国朝向延长举债权限又迈进一步，不过相较昨日亚洲股、汇市的激情反应，今日这股热情却迅速冷却。国际美元偏强，使得早盘外资反向小量买进美元。

今日盘初台币兑美元主要交投在29.368-29.420。上交易日台币兑美元实质交易区间在29.320-29.378。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日缩小，当地时间09:52，美元/台币指标一个月期 报价约在29.318/334间，上日收盘在29.260。

本地时间09:53时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升3.2分报29.413。

交易员观察市场最新动态：

* 台股 盘初偏整理，观察盘中是否出现新走向

* 外资反向小买美元，观察盘中是否延续昨日汇入格局

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.35-29.45

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