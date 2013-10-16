路透基点：北京控股的60亿港元五年期贷款进入联贷阶段

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透10月16日 - 汤森路透旗下基点报导，北京控股有限公司60亿港元(约合7.74亿美元)的五年期贷款已经进入一般银团阶段。
八家银行牵头并全额承销这笔贷款：澳新银行(澳盛银行/ANZ)、中银香港、星展银行、恒生银行、汇丰控股、瑞穗银行、渣打银行和永隆银行。
利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码184个基点。
承贷3亿港元或以上者，获得牵头行头衔，费用为105个基点，综合收益205个基点；承贷2亿港元至2.90亿港元者，获得主办行头衔，费用为80个基点，综合收益200个基点；承贷1亿港元至1.90亿港元者，获得安排行头衔，费用为55个基点，综合收益195个基点；
回复期限截止到11月6日。
一如先前报导，所筹款项的一部分将支应斥资82.2亿港元收购中国燃气控股有限公司股份的交易，另一部分用作再融资。
北京控股是由北京市政府于1997年创立，负责提供天然气管道以及污水处理服务。
该公司7月底宣布收购中国燃气的22.1%股份。
在2011年3月，北京控股获得一笔20亿港元的三年期定期贷款，利率为较香港银行同业拆息加码105个基点。(完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。