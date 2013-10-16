路透基点：北京控股的60亿港元五年期贷款进入联贷阶段

路透10月16日 - 汤森路透旗下基点报导，北京控股有限公司60亿港元(约合7.74亿美元)的五年期贷款已经进入一般银团阶段。

八家银行牵头并全额承销这笔贷款：澳新银行(澳盛银行/ANZ)、中银香港、星展银行、恒生银行、汇丰控股、瑞穗银行、渣打银行和永隆银行。

利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码184个基点。

承贷3亿港元或以上者，获得牵头行头衔，费用为105个基点，综合收益205个基点；承贷2亿港元至2.90亿港元者，获得主办行头衔，费用为80个基点，综合收益200个基点；承贷1亿港元至1.90亿港元者，获得安排行头衔，费用为55个基点，综合收益195个基点；

回复期限截止到11月6日。

一如先前报导，所筹款项的一部分将支应斥资82.2亿港元收购中国燃气控股有限公司股份的交易，另一部分用作再融资。

北京控股是由北京市政府于1997年创立，负责提供天然气管道以及污水处理服务。

该公司7月底宣布收购中国燃气的22.1%股份。