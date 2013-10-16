中国货币市场：七天回购利率大挫与隔夜点差进一步收窄，续跌空间存疑

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透上海10月16日 - 中国银行间市场周三早盘七天期回购权加利率 大挫逾50个基点(bp)，而隔夜跌幅有限，二者点差由月初的超过100bp，缩减至目前的不足30bp。
交易员指出，在明显偏低开盘价带动下七天回购利率大跌，抑制不少机构融出该期限资金愿意。若隔夜品种不能成功探至3%下方，七及14天等回购利率续跌动力应有限。
华北一银行交易员称，七天回购利率大挫，机构融出愿意受抑，“只有个别大行和股份制(银行)在出，别的大行看这个价格就不出了。”
他并表示，目前七天与隔夜回购利率点差已缩至不足30个bp低位水平，而下半年以来，隔夜品种很少跌破至3%以下。因此若隔夜持稳七天续跌空间将受限。另外，机构对下旬税款上缴仍心怀谨慎，回购利率跌势能否持续仍待观察。
7月以后，银行间市场隔夜回购加权利率多在3%-3.9%区间震荡，虽偶有至3%以下，但持续时间非常短暂。
但北京一银行交易员认为，下半年以来，现券和资金市场情绪变化更为频繁，回购利率下行即立致早盘利率互换走低。不排除在年内资金会宽松预期下，各期限回购利率仍有下行可能。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.0600 3.1222 -6.22
七天 3.3245 3.8498 -52.53
14天 3.3893 3.8392 -44.99
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.4700 2.1050 +136.50
七天 3.5950 3.3250 +27.00
14天 3.7500 3.6000 +15.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0666 3.2100 -14.34
七天 3.3200 3.9200 -60.00
14天 3.3400 3.8700 -53.00
Shibor
其中:隔夜 3.0550 3.1170 -6.20
七天 3.3140 3.8450 -53.10
三个月 4.6654 4.6655 -0.01
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73