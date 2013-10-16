中国债市：银行间债市新增现券买卖请求报价功能，以完善做市商制度

* 银行间债市将新增现券买卖请求报价功能

* 交易中心人员称未来或将相关回复情况纳入做市商考核

* 新功能增加参与者主动性，可更好了解市况--交易员

路透北京10月16日 - 中国全国银行间同业拆借中心周三公告称，将在银行间债市新增现券买卖请求报价功能，拟于下周一(21日)上线运行，以完善做市商制度的要求，丰富做市商做市方式，提高交易效率。

市场人士指出，该新功能的启用，有利于银行间债市非报价机构更直接地了解市况，丰富了其询价渠道，将提高市场参与者的主动性。

全国银行间同业拆借中心相关人员并向路透表示，现券买卖请求报价功能下周一启用后，债券市场参与者可向至多八家做市商发起报价邀请；正在考虑将相关请求报价回复情况纳入现券做市商考核，但尚未定案。

“这次调整还是挺大的变动，因为它突破了当前做市业务的方式。”上海一全国性银行交易员称，“请求报价基本上就是一个询价交易的过程，使现在的被动选择，增加了主动性，而且去询一圈，然后来回一交谈；市场交易者通过这个过程也可以更好地了解市场情绪。”

请求报价交易是指，债券市场参与者向做市商发起只含量、不含价的报价邀请，做市商据以报出可成交价格，市场参与者选择做市商报价确认成交的交易方式。做市商对其收到的请求报价进行回复视为做市，做市商作为请求回复方达成的交易视为做市成交。

据一常年报价规模稳居国内市场三甲的机构人士透露，“(对于市场参与者的询价)回复不回复，目前做市商自己还可以选；但假如报了价，对方也选择要做了，就必须成交了”。

刊登在中国货币网的公告内容显示，尝试做市机构可向交易中心递交书面申请，交易中心审核通过后，在两个工作日内为其开通请求回复功能。

此外，做市商可设置不超过交易中心指定家数的禁止请求机构列表。

银行间市场交易商协会公布数据显示，中国银行间债券市场做市商包括工商银行 、农业银行 、招商银行 、光大银行 、兴业银行 、中信证券 、摩根大通银行（中国）有限公司等25家。

**利率债报价量需足3千万才可参加最优做市报价排序**

公告中还提到，做市报价中，利率债报价量不足3,000万、信用债报价量不足1,000万人民币的，不参加最优做市报价的排序，不在最优报价界面展示。

上述全国性银行交易员对此表示，这一调整可能是为更好地满足市场需求。他举例称，“比如现在130013，你在3.88%、3.89%各放1,000万offer，那如果我的需求是3,000万的话，我点了3.88%后，可能就只有3.89%这个选择。”

不过他也提出一个疑问就是，如果调整报价量到3,000万后，成交是不是也要在这个规模？

一些做市商表示，其尚不清楚是否不纳入最佳报价页面展示，相关报价和成交就不会作为未来做市商考核的加分项。相关考核细则尚未见明文调整，若征求其意见，其并不愿意将最优考核报价基准量上抬，因为这样可能会带来更大的报价风险。

在做市功能调整方面，公告并称，未来做市报价和单边点击成交报价均可选择匿名报价。通过匿名点击成交报价达成的交易，确认成交后显示交易对手方名称。且新增“交易员报价限额”和“单笔报价限额”功能，可针对点击成交报价或请求报价回复进行限额控制。(完)

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