中国债市：银行间债市新增现券买卖请求报价功能，以完善做市商制度

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
* 银行间债市将新增现券买卖请求报价功能
* 交易中心人员称未来或将相关回复情况纳入做市商考核
* 新功能增加参与者主动性，可更好了解市况--交易员
路透北京10月16日 - 中国全国银行间同业拆借中心周三公告称，将在银行间债市新增现券买卖请求报价功能，拟于下周一(21日)上线运行，以完善做市商制度的要求，丰富做市商做市方式，提高交易效率。
市场人士指出，该新功能的启用，有利于银行间债市非报价机构更直接地了解市况，丰富了其询价渠道，将提高市场参与者的主动性。
全国银行间同业拆借中心相关人员并向路透表示，现券买卖请求报价功能下周一启用后，债券市场参与者可向至多八家做市商发起报价邀请；正在考虑将相关请求报价回复情况纳入现券做市商考核，但尚未定案。
“这次调整还是挺大的变动，因为它突破了当前做市业务的方式。”上海一全国性银行交易员称，“请求报价基本上就是一个询价交易的过程，使现在的被动选择，增加了主动性，而且去询一圈，然后来回一交谈；市场交易者通过这个过程也可以更好地了解市场情绪。”
请求报价交易是指，债券市场参与者向做市商发起只含量、不含价的报价邀请，做市商据以报出可成交价格，市场参与者选择做市商报价确认成交的交易方式。做市商对其收到的请求报价进行回复视为做市，做市商作为请求回复方达成的交易视为做市成交。
据一常年报价规模稳居国内市场三甲的机构人士透露，“(对于市场参与者的询价)回复不回复，目前做市商自己还可以选；但假如报了价，对方也选择要做了，就必须成交了”。
刊登在中国货币网的公告内容显示，尝试做市机构可向交易中心递交书面申请，交易中心审核通过后，在两个工作日内为其开通请求回复功能。
此外，做市商可设置不超过交易中心指定家数的禁止请求机构列表。
银行间市场交易商协会公布数据显示，中国银行间债券市场做市商包括工商银行 、农业银行 、招商银行 、光大银行 、兴业银行 、中信证券 、摩根大通银行（中国）有限公司等25家。
**利率债报价量需足3千万才可参加最优做市报价排序**
公告中还提到，做市报价中，利率债报价量不足3,000万、信用债报价量不足1,000万人民币的，不参加最优做市报价的排序，不在最优报价界面展示。
上述全国性银行交易员对此表示，这一调整可能是为更好地满足市场需求。他举例称，“比如现在130013，你在3.88%、3.89%各放1,000万offer，那如果我的需求是3,000万的话，我点了3.88%后，可能就只有3.89%这个选择。”
不过他也提出一个疑问就是，如果调整报价量到3,000万后，成交是不是也要在这个规模？
一些做市商表示，其尚不清楚是否不纳入最佳报价页面展示，相关报价和成交就不会作为未来做市商考核的加分项。相关考核细则尚未见明文调整，若征求其意见，其并不愿意将最优考核报价基准量上抬，因为这样可能会带来更大的报价风险。
在做市功能调整方面，公告并称，未来做市报价和单边点击成交报价均可选择匿名报价。通过匿名点击成交报价达成的交易，确认成交后显示交易对手方名称。且新增“交易员报价限额”和“单笔报价限额”功能，可针对点击成交报价或请求报价回复进行限额控制。(完)
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(发稿 康熙泽/曹巍浩；审校 林高丽)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73