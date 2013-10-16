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市场报道 | 2013年 10月 16日 星期三 10:10 BJT

路透调查：美国上周原油和汽油库存料增加，馏分油库存料下滑

路透10月15日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料上扬，馏分油库存料下滑。

在美国石油协会(API)每周库存数据公布前，九位分析师平均预估10月11日止当周，美国原油库存料增加220万桶。

由于美国政府关门，美国能源资料协会(EIA)本周开始停止公布每周石油和天然气库存数据。

API库存数据将在周三2030GMT公布，因哥伦布纪念日假期而延后一天。

包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周平均预估减少160万桶。前一周为减少310万桶，大于预期的减少120万桶。

10月11日止当周汽油库存料增加10万桶，根据EIA上周公布的数据，前一周汽油库存为增加4.9万桶。

调查预估显示，炼厂产能利用率料持平在89.0%。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
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