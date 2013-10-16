路透调查：美国上周原油和汽油库存料增加，馏分油库存料下滑

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透10月15日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料上扬，馏分油库存料下滑。
在美国石油协会(API)每周库存数据公布前，九位分析师平均预估10月11日止当周，美国原油库存料增加220万桶。
由于美国政府关门，美国能源资料协会(EIA)本周开始停止公布每周石油和天然气库存数据。
API库存数据将在周三2030GMT公布，因哥伦布纪念日假期而延后一天。
包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上周平均预估减少160万桶。前一周为减少310万桶，大于预期的减少120万桶。
10月11日止当周汽油库存料增加10万桶，根据EIA上周公布的数据，前一周汽油库存为增加4.9万桶。
调查预估显示，炼厂产能利用率料持平在89.0%。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。