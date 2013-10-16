路透调查：美国上周原油和汽油库存料增加，馏分油库存料下滑

韩国金融市场：韩元和韩股反弹，因投资者风险偏好略有回升

路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。