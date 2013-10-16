中国贸易：中国不太可能很快加入TPP贸易谈判--新西兰贸易部长

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透惠灵顿10月16日 - 新西兰贸易部长Tim Groser周三表示，中国不太可能很快加入亚太自由贸易协定谈判，但中国最终将参与该协定。
Groser在奥克兰讲话时称，“由于我们正寻求达成协议，任何一个国家目前都不太可能加入环太平洋经济合作协定(TPP)，”意指中国现在加入正在磋商中的TPP的可能性。
"但TPP的重点在于成为整个亚太地区贸易和经济一体化的基础。从定义上来说，无论从TPP的字面意义还是从逻辑上讲，TPP都不能没有中国的最终参与。”
TPP谈判已进行了三年，旨在建立自由贸易区。12个加入谈判的国家总人口约有8亿人，贸易额约占全球规模的三分之一。
本月在印尼举行协议谈判后，美国表示，其乐观地认为年底前有望达成协议，尽管一些国家对部分条款表示反对。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73