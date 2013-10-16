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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 10:27 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元受到支撑，因寄望美国很快达成财政协议

澳元升破0.9550美元的话，将挑战0.9665的顽强阻力。澳元在两周内涨幅超过2%，部分是因为市场感觉澳洲央行的宽松周期已经结束。

“市场对澳洲央行的看法有了改变，这是澳元及公债收益率上升的一个重要原因，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Joseph Capurso说。

另外，预计美联储可能不会很快开始缩减刺激计划，这对澳元也提供支撑。

澳元贸易加权指数 跳升至四个月高点的72.6，澳元兑欧元、日圆、英镑及加元的涨幅相当明显。

新西兰元兑美元 升至0.8395美元，新西兰统计局周三公布，第三季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.9%，增幅为逾两年来最大。数据公布之后新西兰元曾触及三周高位0.8408美元。(完)

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