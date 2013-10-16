台湾债市：指标五年券殖利率盘初走低，筹码因素主导气氛略偏多

路透台北10月16日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周三早盘殖利率走低。尽管美国传来国会已接近就债务上限和恢复政府运转达成协议的消息，但台债市场认为消息不令人意外，反有利空出尽味道，市场气氛略略偏多。

交易员指出，美国指标10年债在亚洲早盘殖利率持续走高至2.74-2.75%之间，但多数交易员认为美债仍未脱近期区间太远，对台债市场影响有限。

〞就算美国违约也是技术性的，只是延迟偿付而已，现在大家还是觉得台湾经济基本面不好。〞一位证券商交易员表示。

他们指出，五年债102/11正式发行后，至年底前或将成为场中唯一的主流券，在缺乏其他交易标的，且五年券又有养券空间的考量下，殖利率与美债背向而行走跌，不过标债利率1.15%附近仍有强大压力，暂时不易突破。

在未来两周到期的美国国库券收益率周三跳涨，因担忧政府将延后偿付，虽然国会议员暗示在周四限期前将可能达成上调举债上限的协议。指标10年期美债 价格跌9/32，收益率报2.726%，较上周五尾盘上升3.5基点。

观察市场最新动态：

* 五年期公债殖利率早盘走低，1.15%压力大

* 如果美国就财政问题达成协议，五年债或随美债反弹，但1.18%仍有强力支撑

* 10年券102/10 殖利率亦走低，但幅度逊于五年券

* 若五年债殖利率盘中跌破1.15%，将考验银行追价意愿

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.14-1.17%

本地时间10:08时最新报价：

* 102/11期公债发行前交易殖利率跌1.47基点报1.1528%。

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* 美国评等：惠誉警告或下调美国评等，同时将其纳入负面观察名单

* 美国债市：10月到期的国库券收益率跳涨，因上调债务的期限迫近

* 全球汇市：美元兑日圆走升，因美参议院接近达成协议延长举债权限