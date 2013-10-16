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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 10:44 BJT

美国政经：参议院领导人周二将不会宣布财政协议--助手

路透华盛顿10月15日 - 美国参议院助手表示，参议院领导人正继续就上调举债上限以及政府临时拨款进行磋商，但周二料不会宣布协议。

议员们表示，协议接近达成，但仍有细节待敲定。参议院和众议院都定于周三召开会议，他们或将就参议院领袖最终达成的协议进行辩论。(完)

(编译 王兴亚；审校 隋芬)
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