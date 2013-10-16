《全球汇市》美元/日圆削减涨幅，因美参议院助手称周二不会宣布财政协议

欧股业绩：戴姆勒第一季获利跳增87%，因新款奔驰轿车销量飙升
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
路透10月16日 - 美元兑日圆周三在亚洲市场削减稍早部分涨幅，之前美国参议院助手表示，参议院领袖不会在周二宣布债务上限协议。
美元兑日圆 从98.50日圆左右下滑至98.38，当日涨0.2%，但脱离稍早触及的日高98.63。(完)
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路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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