版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 11:12 BJT

《全球汇市》美元/日圆削减涨幅，因美参议院助手称周二不会宣布财政协议

路透10月16日 - 美元兑日圆周三在亚洲市场削减稍早部分涨幅，之前美国参议院助手表示，参议院领袖不会在周二宣布债务上限协议。

美元兑日圆 从98.50日圆左右下滑至98.38，当日涨0.2%，但脱离稍早触及的日高98.63。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐