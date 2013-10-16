台湾股市：盘中微跌，宏达电下跌而国泰金上涨

路透台北10月16日 - 台湾股市周三微跌0.2%，跟随亚洲其他股市走势，因权重股智能型手机生产商宏达电 下跌。投资者对宏达电新推出的旗舰手机反响平平。

宏达电下跌2%，拖累电子类指数 下滑0.2%。根据当地媒体报导，其周二在中国发布的One Max新款手机的市场反响并不热烈。

0200 GMT，加权股价指数 下跌0.2%至8,351.28点，前日上涨1.1%。

国泰金 上涨0.7%，因此前台湾工商时报称其主席及家人9月购入31亿台币该公司股票。