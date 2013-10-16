台湾股市：盘中微跌，宏达电下跌而国泰金上涨

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透台北10月16日 - 台湾股市周三微跌0.2%，跟随亚洲其他股市走势，因权重股智能型手机生产商宏达电 下跌。投资者对宏达电新推出的旗舰手机反响平平。
宏达电下跌2%，拖累电子类指数 下滑0.2%。根据当地媒体报导，其周二在中国发布的One Max新款手机的市场反响并不热烈。
0200 GMT，加权股价指数 下跌0.2%至8,351.28点，前日上涨1.1%。
国泰金 上涨0.7%，因此前台湾工商时报称其主席及家人9月购入31亿台币该公司股票。
金融保险类指数 微跌0.1%。(完)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。