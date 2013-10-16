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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 10:45 BJT

韩国股市：早盘持平，外资续写买超纪录

路透首尔10月16日 - 韩国股市综合股价指数(KOSPI) 周三0200 GMT时略跌0.04%至2,040.15点，此前曾一度触及一年高位2,049.50。美国财政僵局仍然对市场构成压力。

外资仍有望延续此波最长买超周期，今早买超652亿韩元股票，从8月23日至今天早上，外资买超规模总计超过11.7万亿韩元。

外资青睐的股票中，早盘仅有现代重工 、SK Hynix Inc 和SK Telecom上涨。(完)
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