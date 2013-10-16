全球能源：页岩油产出跳增助美国超越沙特，成全球最大石油供应国--PIRA

路透10月15日 - 根据首屈一指的美国能源顾问公司PIRA，美国已取代沙特(沙乌地)阿拉伯，成为全球最大产油国，因页岩油产出跳增带动了史上第二大的石油产出飞速增长。

PIRA周二公布，包括天然气液(NGL)和生物燃料在内，美国的日产出自2009年以来激增320万桶，四年期间产量扩张的速度，创1970-1974年沙特产出大增以来的最快。

这是页岩油革命带动美国石油业的最新里程碑。尽管美国仍是全球最大燃料消费国，但价国内炼油厂可取得的廉价原油增加，使美国晋身为汽油和馏分燃料的重要出口国。

据美国政府数据，随着美国国内油产量增加，降低了对海外石油的依赖，上月中国取代美国成全球第一大原油进口国。相关新闻请参阅

“(美国油产出)增长比居次的九个最快增速国家的增长加总还要大，且已足敷过去两年全球净需求增长。”PIRA Energy Group称。

“未来多年美国看来仍可确保全油最大石油供应者的地位。”PIRA并称。

美国液态油日产出2013年应有1,210万桶，超越去年的首位供应国沙特。PIRA对液态油的定义范围广泛，包括原油、凝析油、天然气液和生物燃料都是。

PIRA表示，页岩油产量增加使美国2012年日供应增加100万桶，2013年再增100万桶。