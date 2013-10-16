全球能源：页岩油产出跳增助美国超越沙特，成全球最大石油供应国--PIRA

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透10月15日 - 根据首屈一指的美国能源顾问公司PIRA，美国已取代沙特(沙乌地)阿拉伯，成为全球最大产油国，因页岩油产出跳增带动了史上第二大的石油产出飞速增长。
PIRA周二公布，包括天然气液(NGL)和生物燃料在内，美国的日产出自2009年以来激增320万桶，四年期间产量扩张的速度，创1970-1974年沙特产出大增以来的最快。
这是页岩油革命带动美国石油业的最新里程碑。尽管美国仍是全球最大燃料消费国，但价国内炼油厂可取得的廉价原油增加，使美国晋身为汽油和馏分燃料的重要出口国。
据美国政府数据，随着美国国内油产量增加，降低了对海外石油的依赖，上月中国取代美国成全球第一大原油进口国。相关新闻请参阅
“(美国油产出)增长比居次的九个最快增速国家的增长加总还要大，且已足敷过去两年全球净需求增长。”PIRA Energy Group称。
“未来多年美国看来仍可确保全油最大石油供应者的地位。”PIRA并称。
美国液态油日产出2013年应有1,210万桶，超越去年的首位供应国沙特。PIRA对液态油的定义范围广泛，包括原油、凝析油、天然气液和生物燃料都是。
PIRA表示，页岩油产量增加使美国2012年日供应增加100万桶，2013年再增100万桶。
PIRA指出，单以原油日产量计算，美国仍落后沙特和俄罗斯300万桶。全球前10大石油供应国还包括中国、加拿大、阿联酋(阿拉伯联合大公国)、伊朗、伊拉克、科威特和墨西哥。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73