中国财政：9月全国公共财政收入同比增长13.4%--财政部

财政部并公布，1-9月累计全国财政收入98,389元，同比增长8.6%，比1-8月累计增幅提高0.5个百分点，但比上年同期回落2.3个百分点。其中，中央财政收入同比增长4.5%，比1-8月累计增幅提高1个百分点；地方财政收入同比增长12.7%，比1-8月累计增幅回落0.1个百分点。