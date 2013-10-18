版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 14:27 BJT

中国财政：9月全国公共财政收入同比增长13.4%--财政部

路透北京10月18日 - 中国财政部周五公布，9月全国公共财政收入9,362亿元人民币，同比增长13.4%；其中中央财政收入增长15.5%，地方财政收入增长11.7%。

财政部并公布，1-9月累计全国财政收入98,389元，同比增长8.6%，比1-8月累计增幅提高0.5个百分点，但比上年同期回落2.3个百分点。其中，中央财政收入同比增长4.5%，比1-8月累计增幅提高1个百分点；地方财政收入同比增长12.7%，比1-8月累计增幅回落0.1个百分点。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：

2013年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月

----------------------------------------------------------------------------

财政收入 13.4 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9

财政支出 -- -- -- 3.0 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6

注： 中国财政部仅公布1-9月财政支出累计同比增长8.8%，未公布9月单月数据。(完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐