中国财政：9月全国公共财政收入同比增长13.4%--财政部

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京10月18日 - 中国财政部周五公布，9月全国公共财政收入9,362亿元人民币，同比增长13.4%；其中中央财政收入增长15.5%，地方财政收入增长11.7%。
财政部并公布，1-9月累计全国财政收入98,389元，同比增长8.6%，比1-8月累计增幅提高0.5个百分点，但比上年同期回落2.3个百分点。其中，中央财政收入同比增长4.5%，比1-8月累计增幅提高1个百分点；地方财政收入同比增长12.7%，比1-8月累计增幅回落0.1个百分点。
以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：
2013年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2012全年 11月 10月 9月
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财政收入 13.4 9.2 11 12.1 6.2 6.1 6.1 7.2 12.8 21.9 13.7 11.9
财政支出 -- -- -- 3.0 12 18 7.2 15.7 15.1 6.7 6.7 16.6
注： 中国财政部仅公布1-9月财政支出累计同比增长8.8%，未公布9月单月数据。(完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。