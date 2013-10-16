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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 11:11 BJT

中国贸易：9月棉花进口同比下降23.4%至20.13万吨--行业协会

路透北京10月16日 - 中国棉花协会周三引述海关统计称，中国9月棉花进口同比下降23.4%至20.13万吨。

刊登在棉花协会网站上的新闻稿称，2013年9月棉花进口数量持续回落，平均价格基本保持不变。

9月中国进口棉花20.13万吨，较上月减少7.5万吨，降幅27%，同比下降23.4%； 平均进口价格2,196美元/吨，较8月上涨5美元，同比下跌6.8%.

2013年1-9月累计进口322.6万吨，同比减少19.9%。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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