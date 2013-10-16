中国贸易：9月棉花进口同比下降23.4%至20.13万吨--行业协会

欧股业绩：戴姆勒第一季获利跳增87%，因新款奔驰轿车销量飙升
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
路透北京10月16日 - 中国棉花协会周三引述海关统计称，中国9月棉花进口同比下降23.4%至20.13万吨。
刊登在棉花协会网站上的新闻稿称，2013年9月棉花进口数量持续回落，平均价格基本保持不变。
9月中国进口棉花20.13万吨，较上月减少7.5万吨，降幅27%，同比下降23.4%； 平均进口价格2,196美元/吨，较8月上涨5美元，同比下跌6.8%.
2013年1-9月累计进口322.6万吨，同比减少19.9%。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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