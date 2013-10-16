路透基点：万顺昌寻求5.8亿港元贷款以支持在上海的房地产投资--RLPC

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士称，在香港上市的万顺昌集团有限公司 正寻求约5.8亿港元(7,500万美元)融资，以支持其在上海的地产投资。
台湾工业银行牵头的该笔贷款期限为五年，综合收益约为450个基点，并附有延长两年的选择权。
万顺昌在8月19日的一份文件中称，其已同香港中旅(集团)有限公司签署了一份谅解备忘录，以7.1亿元人民币(1.16亿美元)买下一家在英属维京群岛成立的公司，后者在上海拥有一座27层的商业建筑。文件显示，该建筑楼面面积共计31,697平米。万顺昌表示，将以自有资金和银行融资支持此次收购。
万顺昌股票周二停牌，等待与交易有关的声明宣布。
根据证交所备案文件，万顺昌的主要业务为存销及买卖建筑材料，例如钢材产品、洁具、厨柜、家具及塑胶树脂，安装厨柜及房地产投资。(完)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73