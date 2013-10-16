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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 12:00 BJT

路透基点：万顺昌寻求5.8亿港元贷款以支持在上海的房地产投资--RLPC

路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士称，在香港上市的万顺昌集团有限公司 正寻求约5.8亿港元(7,500万美元)融资，以支持其在上海的地产投资。

台湾工业银行牵头的该笔贷款期限为五年，综合收益约为450个基点，并附有延长两年的选择权。

万顺昌在8月19日的一份文件中称，其已同香港中旅(集团)有限公司签署了一份谅解备忘录，以7.1亿元人民币(1.16亿美元)买下一家在英属维京群岛成立的公司，后者在上海拥有一座27层的商业建筑。文件显示，该建筑楼面面积共计31,697平米。万顺昌表示，将以自有资金和银行融资支持此次收购。

万顺昌股票周二停牌，等待与交易有关的声明宣布。

根据证交所备案文件，万顺昌的主要业务为存销及买卖建筑材料，例如钢材产品、洁具、厨柜、家具及塑胶树脂，安装厨柜及房地产投资。(完)
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