台湾金融：美国债务上限问题毋需过度忧虑，国安基金密切注意

路透台北10月16日 - 台湾财政部长张盛和周三上午在立法院表示，已密切注意美国的债务问题的解决，但对此不必过度忧虑，目前护盘台股的国安基金也有召开临时会的准备。

他在回答立法委员的质询时表示，美国债务上限问题牵连很大很广，相信美国政府〞不会笨到不解决，〞但他相信，美国债务问题很可能僵持到最后一天才解决。

张盛和说，若是美国的债务上限问题无法解决，影响最大的势必是台湾股市 。〞国安基金已经密切注意，一有大的变化会立刻请副院长召开临时会，接着授权就马上进场。〞

台湾财政部辖下的国安基金成立的目标主要是在国际发生重大事件，波及台股重挫时，进场护盘。

再者，张盛和也表示，就是台湾的各银行持有的美债。他认为，美国也不敢不还债，只是延迟还款，美债不是变废纸一张。

针对立法委员询问若是美债问题无法解决，他认为银行也不致于遭到挤兑问题，目前也没有银行正为此囤积钞票。

依据美国财政部的资料，7月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区，金额为1,858亿美元，较上月减少4亿美元。来自台湾持有者大宗可能为台湾央行、寿险、银行或企业等。