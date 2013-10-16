台湾金融：美国债务上限问题毋需过度忧虑，国安基金密切注意

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透台北10月16日 - 台湾财政部长张盛和周三上午在立法院表示，已密切注意美国的债务问题的解决，但对此不必过度忧虑，目前护盘台股的国安基金也有召开临时会的准备。
他在回答立法委员的质询时表示，美国债务上限问题牵连很大很广，相信美国政府〞不会笨到不解决，〞但他相信，美国债务问题很可能僵持到最后一天才解决。
张盛和说，若是美国的债务上限问题无法解决，影响最大的势必是台湾股市 。〞国安基金已经密切注意，一有大的变化会立刻请副院长召开临时会，接着授权就马上进场。〞
台湾财政部辖下的国安基金成立的目标主要是在国际发生重大事件，波及台股重挫时，进场护盘。
再者，张盛和也表示，就是台湾的各银行持有的美债。他认为，美国也不敢不还债，只是延迟还款，美债不是变废纸一张。
针对立法委员询问若是美债问题无法解决，他认为银行也不致于遭到挤兑问题，目前也没有银行正为此囤积钞票。
依据美国财政部的资料，7月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区，金额为1,858亿美元，较上月减少4亿美元。来自台湾持有者大宗可能为台湾央行、寿险、银行或企业等。
根据中央银行统计本地40家金融机构，台湾银行业最终风险最大国即为美国，6月底为止对美国的曝险为403亿美元，其中最主要是对其金融商品的投资以及授信。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73