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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 16:46 BJT

表格：英国9月失业率为4.0%，失业金请领人数降幅为1997年6月以来最大

路透伦敦10月16日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国9月请领失业金人数减少41,700人，为1997年6月以来最大单月降幅(预估为减少2.5万人)；失业率为4.0%

* 英国截至8月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业人口减少1.8万人；失业率为7.7%(预估为7.7%)

以下为详细数据:

请领失业金人数 9月 8月 预估

较前月变动 -41,700* -41,600 (-32,600) -25,000

失业率(%) 4.0 4.2 (4.2)

失业人口(百万人) 1.351 1.393 (1.402)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

6月-8月 3月-5月 2012年6-8月 预估

失业人口(百万) 2.487 2.505 2.528

失业率(%) 7.7 7.8 7.9 7.7

三个月变动(千) -18,000 -- --

* 9月失业金请领人数降幅为1997年6月以来最大(完)

(编译 洪曦; 审校 李春喜)
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