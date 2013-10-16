表格：英国9月失业率为4.0%，失业金请领人数降幅为1997年6月以来最大

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
路透伦敦10月16日 - 英国国家统计局周三公布：
* 英国9月请领失业金人数减少41,700人，为1997年6月以来最大单月降幅(预估为减少2.5万人)；失业率为4.0%
* 英国截至8月的三个月按国际劳工组织标准计算的失业人口减少1.8万人；失业率为7.7%(预估为7.7%)
以下为详细数据:
请领失业金人数 9月 8月 预估
较前月变动 -41,700* -41,600 (-32,600) -25,000
失业率(%) 4.0 4.2 (4.2)
失业人口(百万人) 1.351 1.393 (1.402)
按国际劳工组织(ILO)标准计算
6月-8月 3月-5月 2012年6-8月 预估
失业人口(百万) 2.487 2.505 2.528
失业率(%) 7.7 7.8 7.9 7.7
三个月变动(千) -18,000 -- --
* 9月失业金请领人数降幅为1997年6月以来最大(完)
(编译 洪曦; 审校 李春喜)
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。