香港个股：京能清洁能源折价配股筹资逾9亿港元，早盘开低后转升

路透香港10月16日 - 主要从事天然气发电的北京京能清洁能源电力股份有限公司 周三公布，同意以折让价配售新股筹资逾9亿港元，早盘开低后转升。

该股开低1.7%后一度转升3.3%，触及3.13港元；香港时间11:18，升2.31%，报3.1港元。

京能清洁能源于联交所一份声明中称，同意按每股2.82港元，配售约3.275亿股新H股，筹资9.24亿港元，将作为一般运营资金以支持公司业务发展。

配售价较周二收市价3.03港元，折让6.9%；配售股份相当于经扩大后H股股本16.67%，及经扩大后总股本5.06%。

完成后，控股股东北京国有资本经营管理中心以及京能集团的持股比例将由73.37%摊薄至69.66%。

这是近日第二家可再生能源公司行使授权发行H股集资，此前中国第三大风力发电商--华能新能源 亦以折让价格配售新H股筹资近16亿港元。

分析师称，可再生能源公司负债水平较高，要应付庞大的资本开支比较吃力，以京能清洁能源为例，该公司上半年放慢投资步伐，并将产能扩张目标由2013年延至2014年，因此是次成功配股筹资对公司未来发展有正面作用。（完）

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