版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 11:29 BJT

中国热股：沪综指早盘下跌逾1%，地产、自贸区等板块抛压较重

路透上海10月16日 - 沪综指早盘跌幅超过1%，今日部分机构推出策略报告建议减仓，IPO本周五发布征求意见稿传闻及股指期货交割日临近等因素，对做多动能及资金面均形成负面压力，地产，自贸区等板块率先调整。

早盘11点18分钟，沪综指报2,200.806点，跌32.548点或1.49%，此前跌幅一度接近2%。上证地产类指数 跌3.53%.

外高桥 跌8.52%至46.68元。

IPO(首次公开发行)何时重启，中国证监会发言人9月末曾表示，重启IPO必须与体制机制改革相结合，证监会正积极制定和准备新股发行体制改革的配套文件和技术措施。 （完） (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐