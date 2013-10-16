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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 17:15 BJT

表格：欧元区8月贸易顺差收窄至71亿欧元

路透布鲁塞尔10月16日 - 欧盟统计局周三公布：

* 欧元区8月贸易顺差为71亿欧元（上年同期为46亿欧元）

* 欧元区7月贸易顺差修正为180亿欧元，前值为182亿欧元

* 欧元区8月未经季节调整的出口较上年同期下降5%，进口较上年同期下降7%

* 欧元区8月经季节调整的出口较前月增长1%，进口较前月增长0.2%

欧元区 2012年8月 2013年8月 变化(%) 12年7月 13年7月 变化(%) 12年1-8月 13年1-8月 变化(%)

出口 152.3 144.1 -5% 162.5 r 167.0 r 3% 1 238.7 1 249.5 1%

进口 147.7 137.0 -7% 148.7 r 149.0 r 0% 1 199.9 1 151.5 -4%

贸易收支 4.6 7.1 13.8 r 18.0 r 38.9 98.0

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值

(完)
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