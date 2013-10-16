表格：欧元区8月贸易顺差收窄至71亿欧元

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
路透布鲁塞尔10月16日 - 欧盟统计局周三公布：
* 欧元区8月贸易顺差为71亿欧元（上年同期为46亿欧元）
* 欧元区7月贸易顺差修正为180亿欧元，前值为182亿欧元
* 欧元区8月未经季节调整的出口较上年同期下降5%，进口较上年同期下降7%
* 欧元区8月经季节调整的出口较前月增长1%，进口较前月增长0.2%
欧元区 2012年8月 2013年8月 变化(%) 12年7月 13年7月 变化(%) 12年1-8月 13年1-8月 变化(%)
出口 152.3 144.1 -5% 162.5 r 167.0 r 3% 1 238.7 1 249.5 1%
进口 147.7 137.0 -7% 148.7 r 149.0 r 0% 1 199.9 1 151.5 -4%
贸易收支 4.6 7.1 13.8 r 18.0 r 38.9 98.0
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值
(完)
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。