表格：欧元区9月HICP终值较前月上升0.5%，较上年同期上升1.1%

《汇市简讯》欧元/美元10日移动均线下移，若跌破则看空
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
路透布鲁塞尔10月16日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上升0.5%，较上年同期上升1.1%。
欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--
2013 9月 8月 7月 6月 12年9月 13年9月 13年9月
整体 1000.0 1.1p 1.3 1.6 1.6 2.6 1.7p 0.5p
扣除能源 696.7 1.0p 1.1 1.1 1.2 1.5 1.2p 0.7p
扣除能源
和未加工食品 816.9 1.2p 1.3 1.3 1.3 1.6 1.4p 0.6p
扣除烟草 975.8 1.0p 1.2 1.5 1.6 2.6 1.7p 0.5p(完) (编译 朱晓军；审校 李春喜)
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。