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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 17:19 BJT

表格：欧元区9月HICP终值较前月上升0.5%，较上年同期上升1.1%

路透布鲁塞尔10月16日 - 欧盟统计局周三公布，欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上升0.5%，较上年同期上升1.1%。

欧元区17国 CPI 权重(‰) -----------年率---------------------- 12个月平均 --月率--

2013 9月 8月 7月 6月 12年9月 13年9月 13年9月

整体 1000.0 1.1p 1.3 1.6 1.6 2.6 1.7p 0.5p

扣除能源 696.7 1.0p 1.1 1.1 1.2 1.5 1.2p 0.7p

扣除能源

和未加工食品 816.9 1.2p 1.3 1.3 1.3 1.6 1.4p 0.6p

扣除烟草 975.8 1.0p 1.2 1.5 1.6 2.6 1.7p 0.5p(完) (编译 朱晓军；审校 李春喜)
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