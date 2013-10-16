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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 16:11 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月16日

路透10月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          502,750            -675
    锡           12,780            持平
    铅          233,025            -650
    锌        1,060,475         +73,575
    铝        5,340,900          -2,425
    镍          228,264            -156
    铝合金       61,480            持平
    NASAAC      106,900            持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据        库存分布              品种   库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                             金                   
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王翔琼；审校 王洋)
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