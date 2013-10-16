台湾债市：RP利率持于既有水位，投信询券较为积极

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透台北10月16日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持于既有水位。市场调度人士指出，今日投信端要券较为积极，部分投信的资金进出量亦大，但整体市场资金供应平稳，券源亦难增加，令利率持平上日。
一位证券商交易员表示，投信端今天询券热度较高，但市场券源贫乏难以改善，利率也几乎没有调整空间。不过部分此前利率仍承作在市场区间高端的证券商，已表示将于本周将高端利率下调，往市场利率集中区渐次靠拢。
〞这礼拜看来整体资金水位都不会变化太大，利率也不太会动。〞一证券商交易员说。
不过投信投顾公会日前公布的台湾境内基金统计资料显示，至9月底货币市场基金规模约7,876.39亿台币，较8月底的规模下滑约9.73%，整体基金规模亦自约2兆台币下滑至1.91兆台币，令市场人士好奇资金流向，及后续对RP利率市场的影响。
证券商的公债和公司债附买回利率稳在上交易日水位；10天期公债的附买回利率区间在0.59-0.60%，少数成交在0.58%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.61%，一周内的极短天期则见成交0.55%，也与上日大致雷同。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73