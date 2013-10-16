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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 11:33 BJT

台湾债市：RP利率持于既有水位，投信询券较为积极

路透台北10月16日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三持于既有水位。市场调度人士指出，今日投信端要券较为积极，部分投信的资金进出量亦大，但整体市场资金供应平稳，券源亦难增加，令利率持平上日。

一位证券商交易员表示，投信端今天询券热度较高，但市场券源贫乏难以改善，利率也几乎没有调整空间。不过部分此前利率仍承作在市场区间高端的证券商，已表示将于本周将高端利率下调，往市场利率集中区渐次靠拢。

〞这礼拜看来整体资金水位都不会变化太大，利率也不太会动。〞一证券商交易员说。

不过投信投顾公会日前公布的台湾境内基金统计资料显示，至9月底货币市场基金规模约7,876.39亿台币，较8月底的规模下滑约9.73%，整体基金规模亦自约2兆台币下滑至1.91兆台币，令市场人士好奇资金流向，及后续对RP利率市场的影响。

证券商的公债和公司债附买回利率稳在上交易日水位；10天期公债的附买回利率区间在0.59-0.60%，少数成交在0.58%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.61%，一周内的极短天期则见成交0.55%，也与上日大致雷同。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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