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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 11:42 BJT

金属期市：伦铜持平，市场静候美国债务谈判结果

“美联储不还债的机率几乎为零，”DMG & Partners Securities首席分析师Thomas Lam称。

“市场有信心近期内可达成某种解决方案。如果能够达成，我们可能会得到一些安慰。但如果只是短期解决方案，放松的心情也将是短暂的，”他补充道。

0319GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每吨7,241美元。上日收盘几无变动。

铜价自上周所及三周低位7,081美元反弹，但今年迄今仍累计下跌逾8%。

上海期交所期铜主力1月合约 亦近持平于每吨52,170元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/王翔琼；审校 张涛)
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