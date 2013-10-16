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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 11:42 BJT

标题新闻：马来西亚10月1-15日棕榈油出口较上月同期增加6.6%至781,043吨--ITS

注：数据来源为货运调查商Intertek Testing Services(ITS)

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