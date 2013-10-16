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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 12:07 BJT

香港个股：青蛙王子盘中暂停买卖，停牌前重挫逾两成

路透香港10月16日 - 中国儿童个人护理产品品牌--青蛙王子 周三近早盘收市时暂停买卖，停牌前股重挫近26%至一个半月来低点。

本地时间11:50时，青蛙王子大跌25.68%至4.66港元，为8月30日4.61港元以来最低。

青蛙王子未说明停牌原因。但美国一家公司格劳克斯研究（Glaucus Research Group ）出具一份报告指称青蛙王子公告的销售数字不实，并给予＂强烈卖出＂评级。

目前未能联系到青蛙王子人士作出说明。（完） (记者 郭经伟／李珊珊; 审校 林高丽)
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