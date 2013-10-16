香港个股：青蛙王子盘中暂停买卖，停牌前重挫逾两成

欧股业绩：戴姆勒第一季获利跳增87%，因新款奔驰轿车销量飙升
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
路透香港10月16日 - 中国儿童个人护理产品品牌--青蛙王子 周三近早盘收市时暂停买卖，停牌前股重挫近26%至一个半月来低点。
本地时间11:50时，青蛙王子大跌25.68%至4.66港元，为8月30日4.61港元以来最低。
青蛙王子未说明停牌原因。但美国一家公司格劳克斯研究（Glaucus Research Group ）出具一份报告指称青蛙王子公告的销售数字不实，并给予＂强烈卖出＂评级。
目前未能联系到青蛙王子人士作出说明。（完） (记者 郭经伟／李珊珊; 审校 林高丽)
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。
0702 GMT * 10日移动均线下移至1.0639，令欧元/美元汇率承压，在该水准下方看空 * 欧元重返2月低点1.0495的风险仍存，在到达那里之前是1.0570的支撑位 * 欧元正再度努力，试图站上日线云区(1.0585-1.0615) * 涨势消退，卖盘下移到10日移动均线附近 * 周二曾短暂站上云区，蜡烛图上形成了又一个十字星型态 * 欧元/美元日线图：http://reut.rs/2o3Rwb5 (编译 高琦 审校 王颖)
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