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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 11:58 BJT

《全球市场》亚洲股市停滞不前，因美国债务违约逼近

惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国在上调联邦债务上限问题上的政治边缘政策。

美国在10月31日面临高额的利息支出，在11月1日还有其他债务到期。不少分析师认为，若国会仍未能达成协议，美国可能在10月31日违约。

Westpac Bank分析师Elliot Clarke称，值得关注的重要期限并非10月17日，而是11月15日，届时政府须支付300亿美元利息。

“穆迪与标普已经表示，只有美国未能按时支付利息时，才会被视为违约。因此11月15日就成了关键日期，”他说。

“现在还不知道市场对这一前景将有何反应，因为我们过去从未真正经历过这种情况。”

交易商表示，这就是市场迄今为止表现意外坚韧的原因之一，即投资者难以将美国违约的可能性加以消化。(完)
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