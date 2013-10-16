中国汇市：人民币即期早盘轻松升破6.10关口，市场紧平衡格局被打破

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
* 人民币即期连三日创新高
* 中间价略上升，接近纪录新高
* 结汇盘压倒性优势，购汇亦略有增长
* 市场静待监管层进一步指引
* 交投情绪愈加谨慎
路透北京10月16日 - 人民币兑美元即期 周三早盘延续前两日强势升值势头，今日毫无障碍地升破6.10关口，盘中并刷新了纪录高位至6.0916元。中间价略有上升，与周一创下的纪录新高一步之遥。交易员称今天仍未见明显大行购汇，处于历史低位的美元价格吸引部分购汇盘，但结汇盘仍具有压倒性优势。
他们续称，最近三日即期市场连续突破市场心理关口，基本一日一个台阶，轻松打破此前僵持了两个多月的市场结购汇紧平衡格局，市场交易情绪愈加谨慎，静待监管层进一步的方向指引，而人民币升值预期正在强化。购汇盘这几日虽有增长之势，但整体量少难以撼动庞大的结汇盘。
“监管层没有干预，市场就没有支撑啊，...谁知道怎么回事，我们只能干看着，也不敢多动。”华东一股份制行交易员指出。
北京时间11:39，人民币兑美元即期报6.099元，上日收报6.1026元。今日人民币兑美元中间价 为6.1408元，上日中间价为6.1412元。
在交易员们看来，市场仍在静待央行进一步政策指引，目前市场的主动权仍在央行手里，交易心理谨慎也是忌惮央行出手干预，一旦出现干预盘，即期汇市价格可能迅速翻转，出现巨大波动，风险也就陡升。
“现在市场如果只是震荡还好，单边上涨，又怕出干预，矛盾心理。”另一家股份制行交易员指出。
人民币汇价冲破6.12历经了两个多月。在中国通胀小抬头，出口意外衰退背景下，惊现突破性走势。令有关人民币将走出一波明显升势、监管层有意扩大波幅的政策猜想迅速升温。
全球汇市方面，周三美元兑日圆在亚洲交易时段上扬，市场寄望美国议员将很快达成协议，上调美国政府举债上限，并避免美国违约。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1460/00，上日尾盘为6.1460。
北京时间11:39，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0940/58元，上一交易日尾盘报6.0951元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73