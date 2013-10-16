路透基点：中国龙源电力在香港市场寻求17亿元人民币三年期贷款--RLPC

路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国国营公用事业公司龙源电力集团股份有限公司在香港市场寻求17亿元人民币三年期子弹式贷款，这将成为今年以来最大的一笔点心贷款。

该笔贷款的牵头行兼簿记行为中银香港，所得款项将用于中国银行2012年11月一笔10亿元人民币贷款和一笔股东贷款的再融资。股东贷款用于偿还一笔2011年12月发行的债券。

本项贷款将通过旗下子公司Hero Asia (BVI) Co Ltd借入，并由母公司龙源电力提供的支持协议(keepwell deed)作抵押。支持协议通常用于支持企业贷款，是母公司与子公司之前签署的一项合同，以便在贷款协议期间确保偿债能力并提供财务支持。

该项贷款利率为离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)或固定利率3.75%中较高者加码110基点。

承贷5亿元人民币或以上者，获得牵头行头衔，前端费为42基点；承贷2亿至4.9亿元者，获主办行头衔，费用为39基点；承贷5,000万至1.9亿元者，获安排行头衔，费用为36基点。

是次贷款协议的承诺费为60基点，有效期为今年年底，在此期限前可以支取两次。

回覆期限截止到11月1日。

龙源电力是亚洲最大的风力发电企业，截止2013年6月30日的半年营收同比增长14.5%至96.54亿元人民币。税前利润为22.9亿元，较上年同期增长15.2%。

Hero Asia在8月定价发行一笔3亿美元的三年期债券，票面利率3.25%，较可比美国公债收益率加码285基点，二级市场初始价(reoffer price)为99.494，收益率为3.429%。该债券亦由龙源电力提供支持协议和股权购买承诺。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)对龙源电力的评级为Baa3，标准普尔的评级为BBB。

龙源电力是次贷款协议为本周第二宗点心贷款交易。

民生金融租赁股份有限公司准备通过一笔两年期境外贷款筹资最多7.4亿元人民币(1.21亿美元)。此前该公司在6月签署一笔6.6亿元人民币的境外贷款。

民生金融租赁这笔子弹式定期贷款由瑞银集团牵头，综合收益为480基点，固定利率为4.5%，外加60个基点的前端费。这是该公司今年第二笔点心贷款。6月签署的贷款亦为子弹式两年期贷款，综合收益约为420基点，固定利率为4%。

尽管香港金管局于6月推出离岸人民币拆息定盘价，作为离岸人民币市场的参考汇率，但点心贷款市场自年初以来一直保持平静。

今年结束的点心贷款包括四川成渝高速公路在4月签署的10亿元人民币两年期分期偿还贷款，以及华润水泥控股5月签署的两笔共计规模15亿元人民币的双边贷款。(完)