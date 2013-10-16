路透基点：中国龙源电力在香港市场寻求17亿元人民币三年期贷款--RLPC

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国国营公用事业公司龙源电力集团股份有限公司在香港市场寻求17亿元人民币三年期子弹式贷款，这将成为今年以来最大的一笔点心贷款。
该笔贷款的牵头行兼簿记行为中银香港，所得款项将用于中国银行2012年11月一笔10亿元人民币贷款和一笔股东贷款的再融资。股东贷款用于偿还一笔2011年12月发行的债券。
本项贷款将通过旗下子公司Hero Asia (BVI) Co Ltd借入，并由母公司龙源电力提供的支持协议(keepwell deed)作抵押。支持协议通常用于支持企业贷款，是母公司与子公司之前签署的一项合同，以便在贷款协议期间确保偿债能力并提供财务支持。
该项贷款利率为离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)或固定利率3.75%中较高者加码110基点。
承贷5亿元人民币或以上者，获得牵头行头衔，前端费为42基点；承贷2亿至4.9亿元者，获主办行头衔，费用为39基点；承贷5,000万至1.9亿元者，获安排行头衔，费用为36基点。
是次贷款协议的承诺费为60基点，有效期为今年年底，在此期限前可以支取两次。
回覆期限截止到11月1日。
龙源电力是亚洲最大的风力发电企业，截止2013年6月30日的半年营收同比增长14.5%至96.54亿元人民币。税前利润为22.9亿元，较上年同期增长15.2%。
Hero Asia在8月定价发行一笔3亿美元的三年期债券，票面利率3.25%，较可比美国公债收益率加码285基点，二级市场初始价(reoffer price)为99.494，收益率为3.429%。该债券亦由龙源电力提供支持协议和股权购买承诺。
美国穆迪投资服务公司(Moody's)对龙源电力的评级为Baa3，标准普尔的评级为BBB。
龙源电力是次贷款协议为本周第二宗点心贷款交易。
民生金融租赁股份有限公司准备通过一笔两年期境外贷款筹资最多7.4亿元人民币(1.21亿美元)。此前该公司在6月签署一笔6.6亿元人民币的境外贷款。
民生金融租赁这笔子弹式定期贷款由瑞银集团牵头，综合收益为480基点，固定利率为4.5%，外加60个基点的前端费。这是该公司今年第二笔点心贷款。6月签署的贷款亦为子弹式两年期贷款，综合收益约为420基点，固定利率为4%。
尽管香港金管局于6月推出离岸人民币拆息定盘价，作为离岸人民币市场的参考汇率，但点心贷款市场自年初以来一直保持平静。
今年结束的点心贷款包括四川成渝高速公路在4月签署的10亿元人民币两年期分期偿还贷款，以及华润水泥控股5月签署的两笔共计规模15亿元人民币的双边贷款。(完)
(编译 郑茵 审校 王翔琼/徐文焰)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73