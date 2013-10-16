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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 12:21 BJT

中国基金：QFII A股基金9月平均业绩升3.25%，逊于国内同业--理柏

路透北京10月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周三发布月度报告称，9月整体合格境外机构投资者（QFII）基金平均业绩升3.25%，今年前三季平均业绩累计下跌1.54%，表现均逊于国内股票型。

报告并指出，所有合格境内机构投资者（QDII）基金9月平均业绩走升2.84%，累计今年前三季QDII基金平均业绩小升0.49%，均落后国内股票基金。

中国各分类基金9月业绩普遍表现亮眼，科技传媒及电信股票基金单月平均扬升8.31%，涨幅最大；中国股票型基金单月上涨5.19%。

今年前三季，以科技传媒及电信股票基金平均扬升58.17%，表现最佳，医药和医疗保健股票基金平均业绩走升41.06%居次，天然资源股票型平均表现最差，前三季业绩重跌26.32%。

亚太市场9月全面走升,日本股市9月大幅扬升7.97%，居于所有亚太股市之冠，上证综指数 9月走升3.64%；今年前三季,日本股市仍以39.06%居所有亚太股市之冠，上证综指数则累计下跌4.16%,表现相对落后，但跌幅明显收窄。（完） (发稿 张晓翀/林琦；审校 林高丽)
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