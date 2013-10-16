《综述》中国七年国债招标结果偏暖受惠CTD身份，债市短期仍难改疲势

* 七年期国债招标结果向好，部分因国债期货新CTD身份

* 下午进出口行债及农发债结果仍多高于预期

* 通胀苗头及新债供给浪潮下，债市短期疲态难以扭转

* 国债预发行参考意义相对较为有限

作者 吴芳/曹巍浩

路透上海10月16日 - 近期新债发行潮在周三更显汹涌，有三家主体集中发行。虽然上午七年期国债结果透出暖意，但午后进出口行和农发行中标利率仍多高于预期，意味着在通胀抬升势头及新债供给压力下，短期内一二级债市疲势难改。

业内人士指出，作为首支国债预发行标的券，七年期固息国债招标结果向好主因个体因素，部分是受惠于其国债期货新CTD(最便宜可交割)券的身份；且因9月通胀数据超预期公布之后，债市收益率已有一波涨幅，不排除机构认为已处高位，配置国债存一定价值。

“国债(结果)看来需求还挺好，口行和农发新债也稍有所好转，”国海证券债券研究员黄诗诚认为，进出口行和农发行新债虽然结果高于二级市场，但目前来看，在国债招标对二级市场有部分提振影响下，其超出幅度也并未有太大意外。

中国财政部招标的300亿元人民币七年期固息国债，加权中标利率为4.07%，基本符合此前4.08%的市场预测均值；该期国债首场投标倍数为2.48倍，边际中标利率为4.11%，追加投标后，最终发行总量为315.5亿元。

“国债结果还算可以，今天资金面也不是很紧，多少有点支撑，毕竟是国债期货新CTD,想拿的机构还不少。”上海一银行交易员称。

华北一银行交易员亦指出，其实昨天有不少机构对今天发行的七年期国债预期在4.10%左右，甚至更高。

中国银行间债市周三现券收益率冲高回落；早盘收益率曾惯性上扬，但随后七天质押式回购利率大跌，资金面松动，加上七年国债招标意外回暖，均刺激二级买盘涌现，以短期融资券为代表的短端成交颇为活络。

七年国债结果亦助推期货行情。中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约 午后转跌为升，最终收报94.012元，涨0.07元，或0.07%，而早盘则一度下挫。

**国债期货新CTD支撑部分需求**

上海一银行交易员认为，今日七年国债结果向好，与其是国债期货新的CTD有部分关系，但是考虑到国债期货持仓量目前仍较小，且国债投标的主体大都没有参与国债期货交易，因此仅支撑部分需求；同时该期债具一定配置价值，亦提升机构投标意愿。

“这期国债受关注度相当高，量大，但是显然还是博边际为主，绝对收益来说，其实也是有吸引力的，得感谢CPI冲上来，算是个建仓的时机吧，” 北京一券商交易员表示。

他表示，这期新债关键赶上了CPI数据超预期，推升了债市收益率，机构多预计对未来收益率上行的空间或比较有限，所以相对安全边际尚可。

中国9月居民消费价格指数(CPI)超预期上破3%，在食品价格的带动下创下七个月高点，不过多数分析人士认为，今年通胀仍可控于目标范围内，尚不构成太大威胁。

上海一商业银行交易员也指出，从该期债4.07%-4.11%的利差来看，机构此前虽预期存在一定分歧，但并未太过明显，随后一级半市场该期新债买盘仍旧比较多，4.06%-4.07%左右返手续费成交。

此外，作为首只国债预发行的标的券 ，第一创业研究报告亦认为，本次发行的七年期国债自上周四开始在上交所进行预发行，但由于与银行间市场交易主体分割等原因，交易非常清淡，难以起到价格发现的作用，对正式发行影响不大。

中国国债预发行交易上周四正式在上海证券交易所启动,其基准收益率为3.992%，，昨日收益率收报4.05%。

该期债为今年第20期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标；10月17日开始计息，10月17日至10月21日进行分销；10月23日起上市交易。

**政金债招标未获国债提振，债市仍难乐观**

七年国债招标的暖像并未能给政金债较多的扶助。周三下午招标的五期政金债，除进出口行一年固息期受到资金面的支撑外，其余结果均小幅高于预期，孱弱之势仍在延续。

10月以来，月初在资金面偏紧影响下，一级市场招标结果均走高，并使得二级市场疲态尽显。随后在新债供给压力增大后，及9月CPI公布之后，现券收益率中长端品种的涨势进一步加剧，周二刚刚结束招标的国开行五期新债结果除一年期以外，均明显高于市场预期。

进出口银行下午招标的一年期固息债，中标利率为4.49%，低于此前4.51%的市场预测均值，该行同时招标的三年期固息债中标利率为4.80%，则高于4.77%的市场预测；五年期固息增发债中标收益率4.9023%，亦高于4.87%的预测均值。

农发展行下午招标，两年期和七年期固息债中标利率分别为4.75%和4.95%，高于此前预测均值。

“早上国债是与国债期货CTD有点关系，口行和农发还是高于二级市场的，现券短期内走牛的概率不大，不过看机构热情，应该是获得一些支撑了，”华北一银行交易员表示，若新债供给压力不减，现券二级市场疲弱态势难以彻底改观。

“今天政金债的结果基本上在我们先前预期区间的高端。国债的需求还是比较多的，但政金债的供给很大，这期不投我下周投也可以的，”深圳一券商交易员称。

进出口行今日下午又公布了下周一将招标两期新债的公告 。无怪乎这边一大行交易员称“今天发行超多，(收益率)上行动力充足”后不久，另一大行交易员就感叹“果然需求不怎样。这边刚发完又看见口行发行公告了，他们真是着急了！”

而他们均是政金债传统投资大户。北京一国有大行交易员进一步解释了政金债和国债需求的些许差异。他表示，相对而言，同一期限国债的招标时间间隔比较确定，有需求的机构在当期招标时均会参与；而政金债的供给无疑会大很多。故虽然上午国债结果略有挽救市场情绪，然难改大势。

对于现券未来二级走势，黄诗城认为，今日一级投标可能受CPI冲击释放后，收益率逼近前期高点，导致需求有所回升。但各期限结构比较之下，短期品种的需求表现仍相对更好。总体上看，基本面环境对中长期利率品仍有压力，预计收益率高位震荡为主。