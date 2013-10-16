美国个股：阿里巴巴IPO后，雅虎保留持股数量将高于原先计划

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透旧金山10月15日 - 雅虎 周二表示，在阿里巴巴集团股票公开上市后，雅虎将保留高于原先计划的持股，希望藉由阿里巴巴的未来成长从中获利。
阿里巴巴预料将申请在2014年进行首次公开上市(IPO)，规模估计达150亿美元，集团估值相当于超过1,000亿美元。这是继2012年Facebook 之后最受期待的网络股IPO之一。
阿里巴巴集团首席执行官(CEO)陆兆禧上周接受路透采访时称，公司已经决定不在香港证交所上市，但尚未承诺在任何其他交易所上市，包括纽约证交所。
根据一份修改后的协议内容，雅虎所持有的5.236亿股阿里巴巴股份，最高将出售2.08亿股，直接售予阿里巴巴或是在IPO释出。原先协议的最高售股数量为2.615亿股。这份修改后的协议与雅虎季度财报一同公布。
雅虎表示，阿里巴巴IPO之后，雅虎将有权自行决定出售剩余的持股。
阿里巴巴发言人表示，先前协议中规定，IPO之后雅虎必须等一年禁售期结束才能售股，这项规定仍将有效。
雅虎周二公布第二季来自阿里巴巴的业绩，凸显出阿里巴巴的快速成长表现。雅虎持有阿里巴巴24%股权。
阿里巴巴4-6月营收成长61%，至17.4亿美元，净利跳增159%至7.07亿美元。营收增速低于第一季时的71%升幅，但仍高于BGC Partners分析师预估的成长约54%。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73