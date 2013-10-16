中国债市动态：中长债收益率冲高后买盘浮现，因七年国债招标显回暖

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透上海10月16日 - 中国银行间债市周三早盘中长债收益率一度继续冲高，不过随后因七年期国债招标显现回暖迹象，临近中午时现券买盘浮现，收益率涨幅基本收敛。
交易员指出，本期国债因将成为国债期货新的CTD(最便宜可交割)券，亦是国债预发行的首个标的券，所以受到不少关注，但考虑到本周剩余时间新债供给仍不少，债市能否有效摆脱颓势仍待观察。
“上午都等（七年）国债结果呢，（之前）还是卖的多，（七年国债)早上预期4.10%之上的比较多，结果低了点，二级报价很快就跟着下去了，”上海一外资银行交易员表示。
业内人士稍早透露，财政部上午招标的300亿元人民币七年期固息国债，加权中标利率为4.07%，基本符合此前4.08%的市场预测均值；该期国债首场投标倍数为2.48倍。
剩余期限6.74年的固息国债130015券 最新成交对应收益率为4.07%，而新债招标结果出来之前则为4.1150%，上日尾盘在4.08%。
上述交易员并谈到，目前资金面相当宽裕，但债市在新债密集发行的压制下，整体仍维持弱势。尽管七年国债招标稍显回暖迹象，但今日还有农发行、进出口行新债招标，周五还有两年期国债招标，现券走势仍面临不确定性。
上周的五次利率债招标开启了新一轮新债供给高峰，而本周的新债发行量进一步增加，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家。
五年期国债期货主力合约 早盘收报93.852元人民币，跌0.09元，或0.10%，成交1,137手。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73