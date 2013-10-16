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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 12:21 BJT

中国债市动态：中长债收益率冲高后买盘浮现，因七年国债招标显回暖

路透上海10月16日 - 中国银行间债市周三早盘中长债收益率一度继续冲高，不过随后因七年期国债招标显现回暖迹象，临近中午时现券买盘浮现，收益率涨幅基本收敛。

交易员指出，本期国债因将成为国债期货新的CTD(最便宜可交割)券，亦是国债预发行的首个标的券，所以受到不少关注，但考虑到本周剩余时间新债供给仍不少，债市能否有效摆脱颓势仍待观察。

“上午都等（七年）国债结果呢，（之前）还是卖的多，（七年国债)早上预期4.10%之上的比较多，结果低了点，二级报价很快就跟着下去了，”上海一外资银行交易员表示。

业内人士稍早透露，财政部上午招标的300亿元人民币七年期固息国债，加权中标利率为4.07%，基本符合此前4.08%的市场预测均值；该期国债首场投标倍数为2.48倍。

剩余期限6.74年的固息国债130015券 最新成交对应收益率为4.07%，而新债招标结果出来之前则为4.1150%，上日尾盘在4.08%。

上述交易员并谈到，目前资金面相当宽裕，但债市在新债密集发行的压制下，整体仍维持弱势。尽管七年国债招标稍显回暖迹象，但今日还有农发行、进出口行新债招标，周五还有两年期国债招标，现券走势仍面临不确定性。

上周的五次利率债招标开启了新一轮新债供给高峰，而本周的新债发行量进一步增加，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家。

五年期国债期货主力合约 早盘收报93.852元人民币，跌0.09元，或0.10%，成交1,137手。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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