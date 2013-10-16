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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 14:08 BJT

《中国公司债发行日程表》--10月16日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )   
    
    以下为部分申请发行公司债的上市公司:
    
  发债主体   总额度  拟发规模   期限        年利率         主承销商   主体评级   发行时间
              (亿元)   (亿元)   (年)                                               (网下) 
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*深赤湾      至多10      5       5      询价区间5.3%-5.7%  招商证券      AA+   10/18-10/24
  (第二期)                             华英证券
                (第3年末附投资者回售和发行人赎回选择权)
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 注:*代表新增。(完)


 (整理  曹巍浩; 审校  丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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